Die Schalker feiern ihr Tor zum 2:0 gegen Bochum. Bild: www.imago-images.de

Schalke ist nicht mehr Letzter – vier Teams am Tabellenende punktgleich

Mehr «Sport»

VfB Stuttgart – Bayern München

» Spielbeginn 18.30 – zum Liveticker

Union Berlin – Köln 0:0

Kleiner Rückschlag für Union Berlin, das Team des Zürcher Trainers Urs Fischer. Nach dem Punktverlust zuhause gegen Köln beträgt der Abstand zum Tabellenführer Borussia Dortmund nun fünf Punkte. Union blieb im dritten Spiel in Folge tor- und sieglos.

Bochum – Schalke 0:2

Der FC Schalke 04 kann erstmals in dieser Saison zwei Partien in Folge gewinnen. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Stuttgart siegten die Königsblauen im kleinen Revierderby. Weil Schalke zuvor vier Mal 0:0 spielte, ist es nun schon sechs Spiele ungeschlagen. Mit dem Sieg gab es dazu die Rote Laterne an den heutigen Gegner Bochum ab.

Der erste Treffer fiel kurz vor der Pause auf kuriose Weise. Nachdem Torhüter Manuel Riemann die Flanke verpasst hatte, prallte der Ball via Schulter eines Verteidigers Richtung Tor. Der Goalie eilte zurück, kam jedoch nicht richtig an den Ball und bugsierte ihn so ins eigene Netz.

0:1 Schalke: Eigentor Manuel Riemann (45.). Video: streamja

0:2 Schalke: Marius Bülter (79.). Video: streamja

Bochum - Schalke 0:2 (0:1)

Tore: 45. Riemann (Eigentor) 0:1. 79. Bülter 0:2. - Bemerkungen: Schalke mit Brunner und Frey (bis 73.).

Mainz – Hoffenheim 1:0

Am Tabellenende ist es dank Schalkes Sieg in Bochum noch einmal einen Zacken spannender geworden. Weil Hoffenheim verlor, sind nun vier Team punktgleich am Ende: Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Bochum. Nach oben darf sich Mainz orientieren: Ein Platz im internationalen Geschäft liegt zweifelsohne drin.

1:0 Mainz: Leandro Barreiro (33.). Video: streamja

Mainz - Hoffenheim 1:0 (1:0)

Tor: 33. Barreiro 1:0. - Bemerkungen: Mainz mit Fernandes und Widmer (ab 73.).

Augsburg – Bremen 2:1

1:1 Werder: Jens Stage (17.). Video: streamja

2:1 Augsburg: Arne Maier (46.). Video: streamja

Augsburg - Werder Bremen 2:1 (1:1)

Tore: 5. Beljo 1:0. 16. Stage 1:1. 47. Maier 2:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 68.).

Gladbach – Freiburg 0:0

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi (verwarnt), ohne Omlin (verletzt). 87. Gelb-Rote Karte Bensebaini (Mönchengladbach).

Die Tabelle

(ram/sda)