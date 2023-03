Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Medwedew droht mit Beschuss von Rheinmetall-Panzerfabrik ++ Kundgebung in Bern

SVP ist gegen ein «Asyl-Chaos» – und spielt in Windisch und Seegräben alle Rollen selber

Roger Köppel kündet Rücktritt aus Nationalrat an

Waadtländer Finanzdirektorin hat in ihrem Kanton nie Steuern bezahlt

In der Schweiz stirbt eine Ärztin und die Welt spekuliert – wegen Putins Kindern

Warum das US-Team einen Kleinen hat und 7 weitere Neuerungen zum F1-Start

Am kommenden Wochenende beginnt die neue Formel-1-Saison. Warum die neue Lieblingsfarbe der Teams schwarz ist und Haas-Team-Chef Günther Steiner mit etwas Kleinem viel Geld sparen will.

Bei schwarzen Formel-1-Boliden denken die meisten wohl sofort an Mercedes. Die eigentlichen «Silberpfeile» wurden in den beiden Saisons 2020 und 2021 schwarz lackiert, um auf die «Black Lives Matter»-Bewegung aufmerksam zu machen. In der kommenden Saison werden mehrere Teams mit schwarzen Abdeckungen fahren. Nicht etwa aus aktivistischen Gründen, sondern um Gewicht zu sparen.