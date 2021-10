Die Ungarn legen sich mit der britischen Polizei an. Bild: IMAGO / Shutterstock

Ungarn-Fans sorgen wieder für Stunk im Stadion – Ausschreitungen auch in Albanien

Einmal mehr sind nach einem Länderspielabend Zuschauer aus Ungarn in den Schlagzeilen und wie so oft sind diese nicht positiv. Schon beim Hinspiel gegen England Anfang September in Budapest kam es zu Affenlauten gegenüber englischen Spielern und anderen rassistischen Vorfällen. Damals wurde der ungarische Verband von der FIFA mit einem Geisterspiel bestraft.

Beim Rückspiel in London gab es nun ebenfalls Krawall. In der Startphase der Partie war zu sehen, wie es im Sektor der Ungarn zu Handgemengen zwischen Polizeibeamten und Zuschauern kam. Die Polizei setzte auch Schlagstöcke ein.

«Beamte betraten die Tribüne, um einen Zuschauer wegen eines rassistischen Verstosses zu verhaften. Als die Beamten die Festnahme durchführten, brach eine geringfügige Störung aus», teilte die London Metropolitan Police später mit.

Bereits nach dem Vorfall im September kündigte die FIFA an, dass jeder weitere Fehltritt seitens der ungarischen Fans ebenfalls Geisterspiele nach sich ziehen würde.

Spielunterbruch in Albanien

Zu wüsten Szenen mit Fans kam es auch beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Albanien und Polen in Tirana. Nach dem 1:0 der Polen durch Karol Swiderski in der 77. Minute sah sich Schiedsrichter Clément Turpin gezwungen, das Spiel kurzzeitig zu unterbrechen.

Albanische Fans bewarfen die jubelnden polnischen Spieler mit Flaschen und Bechern. Nach einem Unterbruch von rund 30 Minuten konnte die Partie aber fortgesetzt werden. Polen brachte das 1:0 auswärts über die Zeit und liegt nun hinter England auf dem Barrageplatz. (abu)