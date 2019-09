Sport

Serie A: Inter Mailand schlägt die AC Milan, Juventus siegt dank Ronaldo



Inter siegt im Derby gegen Rodriguez' Milan – Juve siegt dank Ronaldo-Penalty

Milan – Inter 0:2

Inter war im Duell der Stadtrivalen von Beginn weg dominant. Die höhere Intensität und die physische Überlegenheit setzten sich mit Fortdauer des Spiels durch. Beim 1:0 musste Inter indes etwas Glück in Anspruch nehmen, weil der Schuss von Brozovic unhaltbar abgelenkt wurde, und der Schiedsrichter ein Positions-Offside von Lautaro Martinez nicht ahndete (49.). Umso schöner herausgespielt war dafür das 2:0: Nicolo Barella setzte sich auf der linken Seite durch, dann lenkte Romelu Lukaku die Flanke mit dem Kopf ins Tor (78.).

Ricardo Rodriguez wurde bei Milan nach einer schwachen Leistung in der 72. Minute ausgewechselt. Der Schweizer hatte seinen schlechtesten Moment in der 10. Minute, als er nach einem haarsträubenden Rückpass beinahe einen frühen Rückstand seiner Mannschaft verschuldete.

Juventus – Verona 2:1

In der Nationalteam-Pause Anfang Monat schoss Cristiano Ronaldo für Portugal in zwei Spielen fünf Tore. Danach ging er für Juventus Turin in den Partien gegen Fiorentina (0:0) und Atlético Madrid (2:2) leer aus. Gegen Aufsteiger Hellas Verona aber traf er für Juventus Turin kurz nach der Pause mittels Foulpenalty zum entscheidenden 2:1.

Nach 21 Minuten geriet der Meister in Rückstand. Samuel Di Carmine schoss einen Foulpenalty an den Pfosten, der Nachschuss flog an die Latte. Doch Verona blieb in Ballbesitz, und der Portugiese Miguel Veloso brachte den Ball mit einem sehenswerten Weitschuss unter die Latte doch noch ins Tor.

Die Tabelle

Die Telegramme

Juventus Turin - Hellas Verona 2:1 (1:1)

39'945 Zuschauer.

Tore: 21. Veloso 0:1. 32. Ramsey 1:1. 49. Ronaldo (Foulpenalty) 2:1.

Bemerkungen: 21. Di Carmine (Hellas Verona) schiesst Foulpenalty an den Pfosten. 94. Gelb-Rote Karte gegen Kumbulla (Hellas Verona).

Milan - Inter Mailand 0:2 (0:0)

70'440 Zuschauer.

Tore: 49. Brozovic 0:1. 78. Lukaku 0:2. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez (bis 72.). (abu/sda)

