ManUnited scheitert klar an Sevilla – Juve ist weiter – Fiorentina macht FCB-Duell klar

Europa League

Sevilla – Manchester United 3:0 (Hinspiel 2:2)



Manchester United zeigte in den Viertelfinals der Europa League einen kläglichen Auftritt. Der englische Rekordmeister, der im Hinspiel durch zwei Eigentore einen klaren Sieg fahrlässig verspielt hatte, ging beim FC Sevilla mit 0:3 unter. In der Meisterschaft mit grossen Schwierigkeiten, brillieren die Spanier im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb immer wieder und sind mit sechs Erfolgen (inklusive Vorgänger Uefa-Cup) Rekordgewinner.

FC Sevilla - Manchester United 3:0 (1:0)

SR Soares Dias (POR).

Tore: 8. En-Nesyri 1:0. 47. Badé 2:0. 81. En-Nesyri 3:0.

Sporting – Juventus 1:1 (Hinspiel 0:1)

Im Halbfinal trifft Sevilla auf ein anderes Schwergewicht. Nach dem 1:0 im Hinspiel reichte Juventus Turin ein 1:1 bei Sporting Lissabon zum Weiterkommen.

Sporting Lissabon - Juventus Turin 1:1 (1:1)

SR Letexier (FRA).

Tore: 9. Rabiot 0:1. 20. Edwards (Penalty) 1:1.

Union Saint-Gilloise – Leverkusen 1:4 (Hinspiel 1:1)

Mit Bayer Leverkusen bleibt auch die Bundesliga europäisch vertreten. Die Deutschen eliminierten das belgische Überraschungsteam Union Saint-Gilloise nach dem Remis zuhause mit einem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg im Vorort von Brüssel.

Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen 1:4 (0:2)

SR Lahoz (ESP).

Tore: 2. Diaby 0:1. 38. Bakker 0:2. 61. Frimpong 0:3. 65. Terho 1:3. 79. Hlozek 1:4.

AS Roma – Feyenoord 4:1 (Hinspiel 0:1)

Die AS Roma brauchte gegen Feyenoord Rotterdam eine Parforce-Leistung. Nach der 0:1-Niederlage in den Niederlanden erzielte Paulo Dybala erst in der Schlussminute der regulären Spielzeit das 2:1, das die Verlängerung ermöglichte. Dort erzielten die italienischen Internationalen Stephan El Shaarawy und Lorenzo Pellegrini die entscheidenden Treffer zum 4:1.

AS Roma - Feyenoord Rotterdam 4:1 (2:1, 0:0) n.V

SR Taylor (ENG).

Tore: 60. Spinazzola 1:0. 80. Paixão 1:1. 89. Dybala 2:1. 101. El Shaaeawy 3:1. 109. Pellegrini 4:1.

Bemerkung: 120. Rote Karte Gimenez (Feyenoord).

Conference League

Fiorentina – Lech Poznan 2:3 (Hinspiel 4:1)

Fiorentina steht im Halbfinal der Conference League. Trotz des 4:1-Auswärtssieges im Hinspiel musste der italienische Vertreter im Rückspiel gegen Lech Poznan ums Weiterkommen zittern.

Nach früher Führung gelang den Gästen aus Polen zwischen der 64. und 69. Minute ein Doppelschlag, mit dem sie im Gesamtskore zum 4:4 ausglichen. In der 78. Minute war es Riccardo Sottil, der mit einer ansehnlichen Direktabnahme von der Strafraumgrenze das wichtige Tor fürs Heimteam erzielte. In der Schlussphase traf Gaetano Castrovilli zum 2:3-Endstand. Im Halbfinal treffen die Italiener auf den FC Basle

Fiorentina - Lech Poznan 2:3 (0:1)

SR Obrenovic (SLO).

Tore: 9. Sousa 0:1. 64. Velde (Penalty) 0:2. 69. Sobiech 0:1. 78. Sottil 1:3. 92. Castrovilli 2:3.