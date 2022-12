«Ende einer grossen Fussball-Nation»: So reagiert die Presse auf das deutsche WM-Debakel

«Deutschland ist zwar vierfacher Weltmeister – nun aber zu einem Fussballzwerg geschrumpft. Zum zweiten Mal in Folge ist die deutsche Nationalmannschaft bei einer WM in der Vorrunde ausgeschieden. Wenn es noch Turniermannschaften gibt, Deutschland gehört nicht mehr dazu. (...) Sowohl vor vier Jahren in Russland als auch jetzt in Katar wirkte die Mannschaft phasenweise, als hätte sie Schienbeinschoner aus Blei an. Gelähmt, gehemmt, gescheitert. (...) In zwei Jahren steht die Europameisterschaft im eigenen Land an. Die gute Nachricht ist: Der Fussballzwerg Deutschland ist bereits qualifiziert.»