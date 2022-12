Der Traum vom Titel ist tot: ein enttäuschter Deutschland-Fan. Bild: keystone

Deutschland ist raus! Und das Internet lacht sich kaputt

Nach dem Debakel an der WM 2018 in Russland folgt vier Jahre später das nächste frühe Aus für Deutschland. Zum zweiten Mal in Folge ist der vierfache Weltmeister in der Gruppenphase gescheitert. Und weil das Internet fies ist, manchmal sogar richtig gemein, sind hier die besten Tweets zum Aus der Deutschen:

Ja, okay, die Deutschen waren an dieser WM wirklich nicht gut. Aber Manuel Neuer in den Müll zu werfen, ist schon etwas übertrieben, findet ihr nicht?

«Die Welt in den drei Minuten, als sowohl Deutschland als auch Spanien ausgeschieden gewesen wären.»

Naja, vielleicht ist es jetzt immerhin halb so schön.

Der frühere englische Nationalspieler Alan Shearer kann nicht mehr 😂😂.

«Ruf einen Krankenwagen …

… aber nicht für mich.»



Japan dreht den Spiess um.

Auf Hilfe von den Spaniern konnten die Deutschen nicht zählen.

Raus aus meinem Haus meiner Weltmeisterschaft!

«Das hat Deutschland verdient, nachdem mein Tor im Achtelfinal 2010 nicht gezählt hat haha. Aber nein im ernst, kommt gut nach Hause.

Zur Erinnerung:

Dieses eigentliche Tor von Frank Lampard wurde nicht gegeben. Damals gab es noch keine Torlinien-Technologie. Bild: www.imago-images.de

Die Freude darüber, als bester Spieler des Spiels ausgezeichnet zu werden, war bestimmt auch schon grösser als bei Kai Havertz.

Dafür ist die Freude bei den beiden umso grösser.

Das fasst das Ganze eigentlich ziemlich gut zusammen.

Man muss ja das Positive sehen.

(nih)