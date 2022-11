Emmanuel Latte Lath in Action gegen den AC Arbedo Castione Bild: keystone

Underdog Rotkreuz schafft Cup-Überraschung – St.Gallen gewinnt haushoch

Rotkreuz und St.Gallen sind die ersten Viertelfinalisten im Schweizer Cup.

Rotkreuz - Schaffhausen 2:1

Der Zuger Erstligist dreht die Partie gegen das zwei Ligen höher spielende Schaffhausen und gewinnt dank eines Tors in der letzten Minute 2:1.

Lange hatte es so ausgesehen, als könnte Schaffhausen den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Seit der 29. Minute führte der Vertreter aus der Challenge League nach einem Fehler des Rotkreuz-Torhüters Joao Ngongo.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Rotkreuz drückte mit zunehmender Dauer der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich und realisierte diesen in der 84. Minute. Als sich die Zuschauer bereits auf die Verlängerung eingestellt hatten, lancierte das Heimteam einen Konterangriff, den Genc Krasniqi mit dem Treffer zum 2:1 abschloss.In den beiden ersten Runden hatte sich Rotkreuz gegen Chiasso und Kriens aus der Promotion League durchgesetzt.

Rotkreuz (1.) - Schaffhausen 2:1 (0:1)

SR Turkes.

Tore: 29. Kalem 0:1. 84. Cappellini 1:1. 92. Krasniqi 2:1

St.Gallen - Arbedo-Castione 5:0

In der zweiten Partie vom Dienstag setzte sich der Favorit durch: St.Gallen gewann beim in Bellinzona ausgetragenen Spiel gegen den Zweitligisten Arbedo-Castione 5:0.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Die Ostschweizer mussten sich allerdings bis in die 38. Minute gedulden. Dann landete ein Klärungsversuch via Rücken von Stefano Guidotti im Tor der Tessiner. Emmanuel Latte Lath doppelte kurz darauf nach und sorgte so für die beruhigende Führung, welche die St.Galler in der zweiten Halbzeit ausbauten.

Arbedo-Castione - St.Gallen 0:5 (0:2)

SR Gianforte.

Tore: 38. Guidotti 0:1. 42. Latte Lath 0:2. 64. Latte Lath 0:3. 81. Vallci 0:4. 88. Cavegn 0:5.

St.Gallen: Watkowiak; Vallci, Stergiou, Maglica, Kempter; Stillhart (46. Witzig), Quintilla, Alves, Guidotti (46. Schmidt); Akolo (65. Cavegn), Latte Lath (65. Karlen).​

(yam/sda)