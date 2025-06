Die Fans von Galatasaray bereiten ihrem neuen Star einen feurigen Empfang. Video: instagram

Völlige Ekstase in Istanbul – Gala-Fans bereiten Leroy Sané Wahnsinns-Empfang

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen für Leroy Sané und Galatasaray. In der Nacht wurde der Bayern-Star in Istanbul empfangen.

Vor seiner geplanten Unterschrift beim türkischen Rekordmeister Galatasary ist Nationalspieler Leroy Sané in Istanbul von Hunderten Fans des Klubs empfangen worden. Kurz nach seiner Ankunft am Flughafen äusserte er sich erstmals zu dem bevorstehenden Transfer: Die Erfahrung bei Auswärtsspielen sei ein Grund dafür gewesen, nach Istanbul zu kommen. «Die Atmosphäre war überragend. Es war sehr, sehr laut», sagte der 29 Jahre alte Offensivspieler, dessen Vertrag beim FC Bayern München am 30. Juni ausläuft.

Der 29-Jährige trug einen Galatasaray-Schal um den Hals und wurde besungen und bejubelt. «Es ist jetzt hier schon laut, deswegen kann ich es kaum erwarten, mein erstes Spiel zu Hause zu haben vor den Fans», sagte er.

«Die offiziellen Verhandlungen mit Fussballprofi Leroy Aziz Sané über seinen Wechsel zu unserem Verein haben begonnen», hatte der türkische Spitzenklub am Mittwochabend bei X mitgeteilt. Dazu bot Galatasaray seinen Fans einen ungewöhnlichen Service an: Über einen Youtube-Livestream konnten die Anhänger des Klubs den Verlauf des Flugs verfolgen. Zeitweise schauten über eine Million Menschen zu.

Auf die Frage, ob noch andere türkische Klubs um ihn geworben hätten und weshalb er sich für Galatasaray entschieden habe, antwortete er: «Da waren einige Vereine mit dabei, aber das Gesamtpaket, die Atmosphäre, wie sehr mich der Verein auch wollte, die Fans mich wollten, da hat letztlich das Gesamtpaket mich überzeugt zu sagen: »Okay, ich komme hier nach Galatasaray. Ich will einiges erzielen mit dem Verein."

Leroy Sané präsentierte sich den Fans von Galatasaray Istanbul. Bild: www.imago-images.de

Sané winkt in der Metropole angeblich ein Jahresgehalt von bis zu 15 Millionen Euro netto. Er soll laut Medienberichten seinen Medizincheck absolvieren und dann einen Vertrag bei Galatasaray unterschreiben, das in der abgelaufenen Saison den Meistertitel in der Türkei geholt hatte. Der Transfer ist ablösefrei, allerdings fliessen in solchen Fällen oft hohe Einmalzahlungen an die Spieler.

Sané war im Sommer 2020 für eine Ablöse von fast 50 Millionen Euro von Manchester City nach München gewechselt. Der 70-malige Nationalspieler gilt als einer der Topverdiener bei den Bayern und soll nach zähen Verhandlungen nicht mit einer deutlichen Gehaltseinbusse bei den Münchnern einverstanden gewesen sein.

Über einige Nachfolger in München wird bereits spekuliert. So sollen die Bayern den Spanier Nico Williams von Athletic Bilbao, Rafael Leão vom AC Mailand, Christopher Nkunku vom FC Chelsea und Bradley Barcola von Paris Saint-Germain auf ihrer Liste haben. Die Bayern starteten am Dienstag ohne ihre Nationalspieler, darunter auch Sané, zur Klub-WM in die USA (14. Juni bis 13. Juli). (t-online/sid/dpa)