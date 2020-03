Das Coronavirus hat das Leben in Italien von Grund auf verändert. Die Leute sollen wenn möglich nicht mehr ihr zuhause verlassen – damit das auch allen definitiv klar wird, setzt sich jetzt auch die italienische Sportprominenz dafür ein.

Unter den Hashtags #distanimauniti (auseinander, aber vereint) und #iorestoacasa (ich bleibe zuhause) engagieren sich Sportler zu Solidarität und Vernunft.

Die Suning Holding Group, dessen Besitzer Zhang Jindong auch Präsident von Inter Mailand ist, spendet dem italienischen Zivilschutz 300'000 Schutzmasken sowie andere medizinische Versorgungsmittel.

Verteidiger Mattia Caldara erinnert die Fans von Atalanta Bergamo daran, welche Regeln im Kampf gegen das Coronavirus eingehalten werden müssen:

Stürmer Francesco «Ciccio» Caputo jubelte bereits am Montag beim bisher letzten Serie-A-Spiel nach seinem Treffer mit einem Zettel, auf dem stand: «Alles kommt gut. Bleibt zuhause.»

Für die Fiorentina meldet sich mit Franck Ribéry der prominenteste Spieler mit einer Botschaft an die Fans:

Sara Gama, Captain der italienischen Frauen-Nationalmannschaft, setzt sich für die Kampagne #distantimauniti ein, mit der sich Sportler dafür einsetzen, dass die Regeln eingehalten werden.

Auch die Roma-Legende meldet sich ihm Rahmen dieser Kampagne zu Wort:

Der Nationaltrainer Italiens spricht in einem Instagram-Video vor allem zu den jungen Leuten und fordert sie auf, solidarisch zu ihren Liebsten zu sein.