Bundesliga: Schalke verliert bei Debüt von Christian Gross diskussionslos



Schalke verliert bei Gross-Debüt diskussionslos – Tasmania-Rekord rückt immer näher

Die Premiere von Christian Gross mit Schalke ist misslungen. Der Zürcher Trainer verlor mit dem Tabellenletzten in der 14. Runde der Bundesliga auswärts gegen Hertha Berlin 0:3. Andere Schweizer erlebten einen erfolgreicheren Start ins neue Jahr.

Hertha Berlin – Schalke 3:0

Neues Jahr, neuer Trainer – aber das alte Lied: Schalke rennt in der Bundesliga dem Erfolg hinterher. Der Schweizer Trainer Christian Gross hat in seinen ersten fünf Tagen in Gelsenkirchen offenbar noch wenig bewirken können. In blauer Schalke-Jacke und mit den Händen in den Hosentaschen stand Gross am Ende ratlos in seiner Coaching-Zone

Christian Gross: «Die ersten 30 bis 40 Minuten waren okay. Das zweite Gegentor hat uns dann das Genick gebrochen. Wir müssen effizienter werden. Wir werden in Zukunft auch nicht eine Vielzahl an Torchancen haben. Die Effizienz ist wichtig. Auf den Aussenpositionen brauchen wir druckvolle Spieler, die torgefährlich sind. Schneider ist Tag und Nacht unterwegs, er versucht das Unmögliche. Noch ist nichts entscheiden, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.»

Vieles war ähnlich wie unter Gross' Vorgängern David Wagner und Manuel Baum: Rund eine halbe Stunde war man mit dem Gegner auf Augenhöhe, dann kam das erste Gegentor, der Gegner wurde besser und am Ende stand Schalke einer Kanterniederlage näher als einem Punktgewinn.

Beim Stande von 0:0 vergab Mark Uth eine gute Chance zur Schalker Führung. In der ersten Halbzeit gab es ein paar gute Ansätze bei Kontern. Das muss fürs erste reichen, um positiv zu bleiben. Es sind die wenigen Strohhalme, an die sich Gross und die Schalker klammern müssen. Denn das grosse Bild vermittelt zumindest nach der Premiere von Gross nichts neues: Die Mission Ligaerhalt ist ein Himmelfahrtskommando.

Am nächsten Samstag trifft Schalke zuhause auf Hoffenheim. Gewinnt S04 auch diese Partie nicht, ist der Bundesliga-Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 eingestellt: 31 Spiele am Stück ohne Sieg.

Hertha Berlin - Schalke 3:0 (1:0)

Tore: 36. Guendouzi 1:0. 53. Cordoba 2:0. 80. Piatek 3:0.

Die Partien vom Nachmittag:

Die Tabelle:

Alle Schweizer Trainer in der Bundesliga

