Wieso das Lakers-Aus Dallas im Doncic-Trade recht gibt – und der GM doch als Idiot dasteht

Vor einigen Monaten gab Dallas seinen Superstar Luka Doncic auf und schockte damit die NBA. Mit den Los Angeles Lakers schied der 26-jährige Basketballer nun aus den Playoffs aus – und gab den Verantwortlichen seines Ex-Teams in gewisser Weise recht.

Die Nachricht sandte Schockwellen durch die gesamte Basketball-Welt: Die Los Angeles Lakers holten sich Superstar Luka Doncic Anfang Februar per Trade und schickten im Gegenzug unter anderem Anthony Davis nach Dallas. Da die Lakers zusätzlich nur einen Erstrundenpick im Draft 2029 abgeben mussten, galt die legendäre Franchise als klarer Gewinner des Tauschs und fürchtete sich plötzlich die ganze NBA vor dem Duo LeBron James / Luka Doncic.

Fast auf den Tag genau drei Monate später ist die Saison der Lakers aber beendet. In der Nacht auf den heutigen Donnerstag unterlag LA den Minnesota Timberwolves 96:103 und verlor mit Spiel 5 auch die Best-of-7-Serie in der ersten Runde der Playoffs. «Ich bin traurig», sagte Doncic danach und fügte an: «Ich habe nicht so gespielt, wie ich sollte.»

Der 26-jährige Slowene musste sich bereits während der Serie viel Kritik anhören, mit dem frühen Ausscheiden wurde diese nicht leiser. Offensiv lieferte Doncic im Schnitt über 30 Punkte und knapp sechs Assists, doch unterliefen ihm auch vier Ballverluste pro Spiel. Der grösste Angriffspunkt war aber seine Defensivarbeit. Immer wieder attackierten die Timberwolves den Guard und hatten damit zu häufig Erfolg. Gemäss der Datenbank von Basketball Reference liess Doncic in der Serie auf 100 Ballbesitze gerechnet 117 Punkte zu, produzierte in der Offensive aber nur 115. Zum Vergleich: LeBron James' Werte lagen bei offensiv 122 und defensiv 112 Zählern.

«Luka Doncic kann nicht mal einen Stuhl verteidigen.» NBA-Legende Charles Barkley

NBA-Experte Zach Lowe kritisierte nach Doncics ersten vier Playoff-Spielen im Lakers-Trikot: «Er ist schlicht hilflos.» Doncic hätte in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein passabler Verteidiger sein kann, wenn er sich anstrenge, nur tue er dies zu selten. «Ich bin müde von seiner Einstellung, sich blamieren zu lassen, bis sein Team mit dem Rücken zur Wand steht, bevor er wirklich kämpft», schimpft Lowe in seinem Podcast.

Noch harscher äusserte sich NBA-Legende Charles Barkley. Nach dem Aus meinte «Chuck»: «Luka kann nicht einmal einen Stuhl verteidigen. Ausserdem muss er besser in Form kommen.»

Für Nico Harrison dürften sich diese Aussagen anfühlen wie Balsam für die Seele. Der General Manager musste sich für den Trade von Luka Doncic vieles anhören – auch unter der Gürtellinie. Nach dem Trade versammelten sich viele Mavericks-Fans vor der Arena, protestierten gegen Harrison, bezeichneten ihn als «Verräter» und beleidigten ihn darüber hinaus. Bei den Spielen waren regelmässig «Feuert Nico»-Rufe zu hören. Der 52-Jährige war in Dallas unten durch.

«Defense wins championships.» Dallas-GM Nico Harrison über den Grund für den Trade

Harrisons Absicht beim Trade war klar: Er wollte die Defensive stärken. Denn diese gewinnt Titel, wie er mantraartig wiederholte. Ausserdem streuten die Mavs Gerüchte über Doncics Liebe zu Shisha und Bier sowie seine fehlende Disziplin im Training. So sollte der Tausch für Anthony Davis, einen der besten Verteidiger im Basketball, gerechtfertigt werden. Die Playoffs gaben Harrison gewissermassen recht. Experte Lowe sagt dazu: «Es gibt kluge NBA-Leute, die sagen, dass die Idee, Doncic abzugeben, nicht verrückt ist.»

Dallas-GM Nico Harrison. Bild: keystone

Als cleverer Schachzug stellt sich der Trade im Nachhinein dennoch nicht heraus. Dafür hat sich Harrison zu ungeschickt verhalten. Denn für einen Spieler mit der Qualität eines Luka Doncic, der in den letzten fünf Saisons immer ins beste Team gewählt wurde und die Mavs in der letzten Saison in den Playoff-Final geführt hatte, hätte er deutlich mehr herausholen können als nur den 32-jährigen sowie verletzungsanfälligen Davis und einen Erstrundenpick. Nur verhandelte Harrison fast ausschliesslich mit den Lakers, weitere Angebote holte er nicht ein.

Lediglich von einem Gespräch mit Minnesota wurde berichtet. Die Timberwolves hatten jedoch keinerlei Interesse, Anthony Edwards abzugeben. Dieser bewies in den Playoffs ausgerechnet gegen Doncic und die Lakers, dass das der goldrichtige Entscheid war. So brillierte der 23-Jährige offensiv (26,8 Punkte und 6,2 Assists im Schnitt) sowie defensiv. Um noch einmal auf die produzierten und zugelassenen Punkte pro 100 Ballbesitze zurückzukommen: Edwards kommt im Angriff auf 124 Zähler, in der Verteidigung auf 111. Es sind hervorragende Werte.

In Spiel 4 lieferte Anthony Edwards ein Meisterstück. Video: YouTube/NBA

Daran muss sich Doncic, der lange als bester Jungstar der NBA galt, messen lassen. Über seine Zukunft habe er sich noch keine Gedanken gemacht. Im Sommer könnte er eine Vertragsverlängerung bei den Lakers unterschreiben, die ihm ab 2026 über fünf Jahre bis zu 296 Millionen Dollar einbringen würde.

«Ich bin mental erschöpft wegen allem, was passiert ist. Das muss ich erstmal verarbeiten.» Luka Doncic

Der schmerzhafte Abschied aus Dallas – Doncic erklärte nach dem Trade, dass er dort gerne den Rest seiner Karriere verbracht hätte – beschäftigt ihn aber noch immer. «Ich bin mental erschöpft wegen allem, was passiert ist. Das muss ich erstmal verarbeiten und die ganzen Emotionen Revue passieren lassen», erklärte er nach dem Saisonende. Trotz der Enttäuschung zeigte sich Doncic zuversichtlich für die Zukunft. «Ich freue mich auf die Vorbereitung zur nächsten Saison», so der 26-Jährige, der sich dann mit LeBron James, Austin Reaves und den weiteren Lakers-Spielern noch besser finden will. Während der Saisons, in der es wenig Trainings gibt, sei es nämlich schwierig, die Chemie zu finden.

Ob der 40-jährige James dann aber tatsächlich noch dabei sein wird, wollte dieser nicht beantworten. «Ich weiss noch nicht, wie lange ich noch spielen werde», erklärte James. Die Verpflichtung von Doncic hätte auf seine Entscheidung keinen Einfluss: «Ob ich weiterspiele, hat nichts mit jemand anderem zu tun, nur mit mir.»

Wie lange spielt das Duo LeBron James und Luka Doncic noch zusammen? Bild: keystone

