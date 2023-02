Cedric Itten rettete YB in Luzern einen Punkt. Bild: keystone

Winti und FCZ mit Siegen – Luzern ärgert YB

Der FC Zürich ist weiter im Hoch. Gegen Sion kommt der Schweizer Meister zu einem 1:0-Auswärtssieg.

Sion – Zürich 0:1

Der entscheidende Treffer fiel in der 59. Minute per Penalty. Jonathan Okita übernahm die Verantwortung und blieb eiskalt. Es war der vierte Saisontreffer für den 26-jährigen Stürmer und ein kleines Déjà-vu: Bereits beim 1:0-Sieg am 30. Oktober hatte Okita im Tourbillon den einzigen Treffer der Partie erzielt.

Okita erzielte per Penalty den einzigen Treffer des Spiels. Bild: keystone

Verursacht hatte den Penalty Sions Captain Reto Ziegler mit einem Handspiel, das nach dem Einwand des Video-Schiedsrichters geahndet wurde. Bitter für die Walliser: Wenige Minuten davor hatte Zürichs Marc Hornschuh den Ball im eigenen Strafraum ebenfalls mit der Hand berührt. Diese Szene blieb jedoch ohne Folgen.

Der Sieg des FCZ ging aufgrund der Spielanteile und Torchancen dennoch in Ordnung. Das Team von Bo Henriksen stellte seinen Aufwärtstrend unter Beweis und weist nach dem Auswärtserfolg eine starke Bilanz auf: Aus den letzten vier Spielen haben die Zürcher 10 Punkte geholt. In der Tabelle liegen sie nur noch zwei Punkte hinter den im 8. Rang klassierten Wallisern.

Sion bleib derweil zum siebten Mal in Folge sieglos in einem Heimspiel gegen Zürich. Der letzte Erfolg im Tourbillon feierten die Sittener am 3. August 2019. Sion hat aber nicht nur gegen den FCZ Mühe: Bereits seit acht Partien wartet der Klub auf einen Sieg in der Super League.

Sion - Zürich 0:1 (0:0)

7600 Zuschauer. - SR Staubli.

Tor: 59. Okita (Penalty) 0:1.

Sion: Lindner; Lavanchy, Schmied, Ziegler, Baltazar (77. Iapichino); Poha; Bua (69. Halabuka), Araz, Zuffi (69. Sio), Itaitinga; Chouaref (77. Karlen).

Zürich: Brecher; Omeragic (87. Kamberi), Katic, Aliti; Conde; Boranijasevic, Dzemaili (32. Hornschuh), Marchesano (87. Seiler), Guerrero; Simic (64. Rohner), Okita.

Bemerkungen: Sion ohne Balotelli, Cavaré, Cyprien, Grgic (alle gesperrt). Zürich ohne Krasniqi (gesperrt), Santini, Selnaes (beide verletzt), Tosin (krank), Afriyie (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 27. Omeragic, 28. Itaitinga, 36. Simic, 46. Lavanchy, 53. Bua, 73. Sio.

Luzern – YB 1:1

Leader YB muss sich auswärts gegen den FC Luzern mit einem Unentschieden begnügen



Eine Weile roch Luzern gegen YB sogar am Überraschungssieg. Doch in der 64. Minute glich Cedric Itten per Penalty zum 1:1 aus. Der Siegtreffer sollte keinem der beiden Teams gelingen. Für die Berner war es das sechste Unentschieden der Saison, geschlagen wurden sie bisher erst ein Mal: Am 4. September verloren sie 1:2 gegen St. Gallen.

Pascal Loretz kam im Spiel gegen YB zu seinem Debüt zwischen den Pfosten. Bild: keystone

Luzern - Young Boys 1:1 (1:0)

11'809 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 33. Schürpf 1:0. 64. Itten (Penalty) 1:1.

Luzern: Loretz; Dräger, Simani, Beka, Frydek; Jashari, Beloko; Dorn, Meyer, Schürpf (89. Abubakar); Kimpioka (71. Klidje).

YB: Racioppi; Maceiras, Lustenberger, Zesiger, Garcia; Niasse; Fassnacht (65. Imeri), Rieder (81. Rrudhani), Ugrinic; Nsame (65. Monteiro), Itten.

Bemerkungen: Luzern ohne Burch, Chader, Kadak, Müller, Vasic (alle verletzt), Rupp (krank). YB ohne Blum, Elia (beide gesperrt), Camara, Rüegg, von Ballmoos (alle verletzt). 13. Pfostenschuss Frydek.

Verwarnungen: 9. Simani, 27. Garcia, 31. Fassnacht, 40. Maceiras, 64. Beloko, 90. Rrudhani.

Winterthur – Lugano 1:0

Dank eines Treffers von Matteo Di Giusto gelingt dem FC Winterthur ein wichtiger Sieg im Kampf um den Ligaverbleib. Kurz vor der Pause erzielte Di Giusto den einzigen Treffer des Abends. Der FC Lugano muss ohne Punkte die Rückreise ins Tessin antreten.

Matteo Di Giusto schoss den FC Winterthur zum Sieg gegen den FC Lugano. Bild: keystone

Winterthur - Lugano 1:0 (1:0)

SR Gianforte.

Tor: 45. Di Giusto 1:0.

Winterthur: Kuster; Gonçalves, Schmid, Lekaj, Diaby; Arnold (80. Abedini); Di Giusto (87. Rodriguez), Buess (67. Kryeziu), Ramizi (80. Ltaief), Burkart (67. Ballet); Ardaiz.

Lugano: Osigwe; Espinoza (78. Facchinetti), Hajrizi, Daprela, Valenzuela; Doumbia, Sabbatini (78. Mahmoud); Macek (59. Amoura), Bottani, Aliseda (67. Steffen); Celar (67. Babic).

Bemerkungen: Winterthur ohne Fayulu, Gantenbein, Pukaj (alle verletzt), Chiappetta, Neftali (beide nicht im Aufgebot). Lugano ohne Arigoni, Hajdari, Mahou, Mai, Nkama, Saipi (alle verletzt).

Verwarnungen: 19. Bottani, 38. Espinoza, 41. Arnold, 53. Burkart, 70. Diaby.

(mom/sda)

Die Tabelle