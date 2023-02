Osimhen bricht Ronaldos Rekord – doch CR7 braucht nicht traurig zu sein

Mit diesem Sprung brach Victor Osimhen den Rekord von Cristiano Ronaldo. Bild: keystone

Osimhen bricht Ronaldos Rekord – doch «CR7» braucht deshalb nicht traurig zu sein

Victor Osimhen trifft derzeit, wie er will. Mit seinem Kopfballtor am vergangenen Wochenende gegen Spezia brach er nun sogar einen Rekord von Cristiano Ronaldo.

Victor Osimhen befindet sich derzeit in absoluter Top-Form mit 16 Treffern ist er der beste Torschütze in der italienischen Serie A. Nicht nur für den Spieler selbst läuft es aktuell wie am Schnürchen, auch sein Klub der SSC Neapel profitiert von seiner Verfassung. Napoli steht aktuell mit 13 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A.

Der 3:0-Sieg gegen Spezia am vergangenen Wochenende war bereits der 18. Sieg in dieser Saison für Napoli. Natürlich war auch Victor Osimhen dort unter den Torschützen, der Nigerianer traf gleich doppelt.

Mit seinem zweiten Treffer brach er gar einen Rekord von Cristiano Ronaldo. Wie Statistiker mittlerweile herausfanden, sprang der Stürmer für seinen Kopfballtreffer 2,58 Meter hoch. So hoch sprang noch nie zuvor ein Spieler in der höchsten italienischen Spielklasse.

Damit übertraf er den bisherigen Rekord von «CR7» aus dem Spiel von Juventus Turin gegen Sampdoria Genua um 0,02 Meter.

Ronaldos Rekord-Sprung

Ein Trost für Ronaldo dürfte jedoch sein, dass er weiterhin den Rekord für den höchsten Sprung in einem Fussballspiel hält. Diesen stellte er im Spiel von Real Madrid gegen Manchester United im Jahr 2013 auf. Der Portugiese erreichte bei seinem Kopfball eine Höhe von 2,93 Meter.

Auf Platz zwei hinter Ronaldo rangiert der Kopfball-Treffer von Yousserf En-Nesyri. Der Marokkaner beendete mit seinem Tor gegen Portugal Ronaldos Träume vom WM-Titel. En-Nesyri stand dabei 2,78 Meter in der Luft. Der marokkanische Stürmer profitierte allerdings auch vom schlechten Stellungsspiel des portugiesischen Torhüters Diogo Costa.

Den dritthöchsten Sprung legte mit Bevis Mugabi ein Spieler hin, der nur absoluten Fussball-Experten bekannt sein dürfte. Der Fussballer aus Uganda stieg nach einem Eckball, beim Spiel seines Klubs Motherwell gegen Ross County in der schottischen Premier League, 2,62 Meter in die Luft, um anschliessend den Ball per Kopf ins Netz zu drücken.

Bevis Mugabi traf per Kopf für Motherwell gegen Ross County. Video: YouTube/Motherwell FC

CR7 braucht aber nicht traurig zu sein, keiner springt häufiger höher als er. Ronaldo ist in den Top zehn der höchsten Sprünge vor einem Kopfballtor allein fünfmal vertreten. (mom)