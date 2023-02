Die Türkei als Auffangbecken für Altstars und gescheiterte Talente

Bei der Roma ist er in Ungnade gefallen: Nicolo Zaniolo. Bild: keystone

Die türkische Liga – das Auffangbecken für Altstars und gescheiterte Talente

Mit Nicolo Zaniolo wechselt mal wieder ein grosser Name in die Türkei. In den letzten Jahren kommt es immer häufiger vor, dass Spieler mit grossen Namen versuchen, ihrer Karriere in der Süper Lig noch mal Schwung zu verpassen.

Im Sommer 2022 erzielte er noch den entscheidenden Treffer im Conference-League-Final zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam. Nun ist Nicolo Zaniolo bei der Roma allerdings so sehr in Ungnade gefallen, dass er zu Galatasaray in die Türkei geht.

Vor seinem Kreuzbandriss im Sommer 2020 galt Zaniolo als eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente Italiens und nun folgt der Wechsel in die türkische Liga. Der Italiener konnte nach seiner Verletzung bislang nicht mehr an die vorherigen Leistungen anknüpfen.

Doch Zaniolo ist nicht der einzige grosse Name, der in den letzten Jahren seine Karriere in der türkischen Süper Lig nochmals neu lancieren wollte. Viele Altstars, aber auch einige einst grosse Talente erhofften sich für ihre Karriere einen zweiten Frühling in der Türkei.

Galatasaray Istanbul

Zaniolo ist auch nicht der erste Transfer-Coup, den Galatasaray bisher an Land ziehen konnte. Der Klub aus Istanbul konnte in seiner Historie schon einige Spitzenspieler in die Süper Lig locken.

1996 gelang Gala der bislang grösste Coup, vom FC Barcelona wurde der Rumäne Gheorghe Hagi verpflichtet. Dieser war später mit dafür verantwortlich, dass Galatasaray im Jahr 2000 den UEFA-Cup gewinnen konnte. Der bislang grösste Erfolg der Vereinsgeschichte.

Gheorge Hagi (in der Mitte) beim UEFA-Cup-Sieg von Galatasaray im Jahr 2000. Bild: www.imago-images.de

Im Winter-Transferfenster 2013 verpflichtete Gala mit Wesley Sneijder und Didier Drogba erneut zwei Weltstars. Diese hatten ihre besten Zeiten zwar schon hinter sich, doch sie führten den Klub gemeinsam ins Champions-League-Achtelfinal.

Mit Didier Drogba (links) und Wesley Sneijder (rechts) spielten zwei Champions-League-Sieger gemeinsam für Galatasaray. Bild: imago sportfotodienst

Auch der aktuelle Kader des Tabellenführers der türkischen Liga hat mit Spielern wie Dries Mertens, Mauro Icardi und Juan Mata einige grosse Namen zu bieten. Aber was Galatasaray kann, können die Stadtrivalen um Besiktas, Fenerbahce und Basaksehir auch.

Besiktas Istanbul

Besiktas lieh in der Saison 2015/16 mit Mario Gomez einen ehemaligen Triple-Sieger aus. Gomez nutzte die Zeit in der türkischen Grossstadt und erzielte in 33 Ligaspielen 26 Treffer. Besiktas wurde am Saisonende auch dank Gomez' Treffern türkischer Meister, der Deutsche wechselte zurück in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg und wurde für die Europameisterschaft 2016 nominiert.

Mit Ricardo Quaresma befand sich damals ebenfalls ein Europameister von 2016 im Kader von Besiktas. Der Portugiese stand gleich zweimal bei Besiktas unter Vertrag. Erstmals wechselte er 2010 von Inter Mailand in die Türkei. Sein zweiter Wechsel zu Besiktas erfolgte dann im Sommer 2015.

Mario Gomez (links) und Ricardo Quaresma (rechts) beim gemeinsamen Training für Besiktas im Winter 2015. Bild: imago sportfotodienst

Aktuell versucht das einstige englische Supertalent Dele Alli bei Besiktas seiner Karriere noch einmal Schwung zu verpassen. Doch der Champions-League-Finalist von 2019 findet auch in der Türkei momentan noch nicht zu alter Stärke.

Fenerbahce

Auch Fenerbahce hatte im Laufe der Jahre schon einige grosse Namen im Kader. Unter anderem spielten der heutige Nati-Trainer Murat Yakin, Jay-Jay Okocha oder Nicolas Anelka schon für Fener.

In jüngster Vergangenheit aber auch Spieler wie Robin van Persie, Dirk Kuyt, Europameister Nani und Weltmeister Mesut Özil.

Nani spielte in der Saison 2015/16 für Fenerbahce. Bild: imago sportfotodienst

Momentan spielt mit Emre Mor der «türkische Messi» gemeinsam mit Spielern wie Michi Batshuayi oder dem ehemaligen YB-Spieler Ezgjan Alioski für Fenerbahce.

Basaksehir

Beim türkischen Meister von 2020 standen ebenfalls schon einige spannende Spieler im Aufgebot. Kerim Frei und Gökhan Inler sind nur zwei von ihnen.

Der Brasilianer Robinho versuchte sich nach seiner Zeit bei Real Madrid, Manchester City und AC Milan auch mal in der Türkei. Doch auch hier konnte der Dribbelkünstler nicht wirklich Fuss fassen.

Robinho (links) feierte mit Basaksehir die erste türkische Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Bild: www.imago-images.de

Aktuell lässt Mesut Özil mehrheitlich auf der Tribüne seine Karriere beim Klub aus Istanbul ausklingen. Auch der Belgier Adnan Januzaj wagt in der Türkei einen weiteren Anlauf, sein Potenzial endlich auszuschöpfen.

Antalyaspor

Auch ausserhalb von Istanbul spielte schon der eine oder andere frühere Weltstar in der türkischen Liga. Zwei davon unter anderem bei Antalyaspor: zum einen der französische Mittelfeldspieler Samir Nasri und zum anderen der Kameruner Samuel Eto'o.

Die Frage nach dem Geld

Häufig kommt es vor, dass die Spieler allerdings nicht allzu lange in der Türkei verweilen. Der Grund dafür ist meistens das Geld. Die türkischen Top-Klubs sind alle hoch verschuldet und standen teilweise schon mehrfach vor der Pleite.

Daher kommt es nicht gerade selten vor, dass die Zahlung der Spielergehälter über längere Zeit ausbleibt. So beendete etwa Loris Karius sein Engagement bei Besiktas vorzeitig, da er über vier Monate kein Gehalt mehr erhalten habe.

Trotz des Risikos von ausbleibenden Gehältern zieht es die Spieler dennoch immer wieder in die Türkei. Ein Grund dafür ist häufig auch das länger geöffnete Transferfenster. Dieses bietet den Spielern auch nach Transferschluss in den europäischen Top-Ligen einen Ausweg. Nicolo Zaniolo macht sich diesen nun zunutze und hat im Sommer mit einer geringen Ausstiegsklausel von nur 35 Millionen Euro wieder die Möglichkeit, zu einem Top-Team zu wechseln.