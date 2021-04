Sport

EM 2020: Wie die Schweizer Nati-Spieler 7 Wochen vorher in Form sind



Seferovic in Topform, wer noch? Wie unsere Nati-Spieler 7 Wochen vor EM-Start drauf sind

Haris Seferovic ist bei Benfica Lissabon so gut wie schon lange nicht mehr – 18 Tore hat der Mann aus Sursee mittlerweile erzielt und führt damit die portugiesische Liga an. Damit ist er einer der wenigen Schweizer Nati-Spieler, die in guter Form sind.

Yann Sommer

Alter: 32

Klub: Borussia Mönchengladbach

Einsätze seit März 2021: 6 Spiele



Die Nummer 1 der Schweizer Nati verpasste die letzten beiden Bundesliga-Spiele wegen einer Rotsperre. Mit seinem Klub Borussia Mönchengladbach droht er nach einer schwachen Rückrunde, die europäischen Plätze zu verpassen.

Yvon Mvogo

Alter: 26

Klub: PSV Eindhoven

Einsätze seit März 2021: 5 Spiele



Mvogo hat bei Eindhoven einen Stammplatz und kommt in seinen 28 Ligaspielen in dieser Saison auf 9 Spiele ohne Gegentor, zuletzt gelang Mvogo das zweimal in Serie. Im Schnitt kassierte der Schlussmann knapp über ein Gegentor pro Partie, zuletzt spielte er gar zwei Mal zu null.

Jonas Omlin



Alter: 27

Klub: Montpellier HSC

Einsätze seit März 2021: 6 Spiele



Omlin ist bei Montpellier im Mittelfeld der Ligue 1 unbestrittener Stammspieler. Nachdem der Saisonstart nicht immer einfach war, hat er sich zuletzt in starker Form präsentiert. Am 33. Spieltag wurde er nach einem überragenden Spiel gegen Leader Lille ins Team der Runde gewählt.

Gregor Kobel

Alter: 23

Klub: VfB Stuttgart

Einsätze seit März 2021: 7 Spiele

Dass Stuttgart in dieser Bundesligasaison nichts mit dem Abstieg zu tun hat, hat der Klub unter anderem auch Gregor Kobel zu verdanken. Der junge Keeper zeigte schon über die ganze Saison sehr konstante Leistungen, fünf Mal blieb er ohne Gegentor. Nun soll er für die nächste Saison gar bei Borussia Dortmund im Gespräch sein.

Manuel Akanji

Alter: 25

Klub: Borussia Dortmund

Einsätze seit März 2021: 5 Spiele

Seit seinem Muskelfaserriss, der ihn ab Ende Februar für vier Wochen ausser Gefecht setzte, ist Akanji noch stärker zurückgekehrt. Aktuell mahnt der Innenverteidiger wieder an den Akanji aus seiner ersten Saison bei Dortmund nach dem Wechsel von Basel: Er gewinnt viele Zweikämpfe und bringt fast jeden Pass an den Mann.

Manuel Akanji vs. Union Berlin



92* touches

66*/71* passing (93.0 %)

63*/63* receiving (100%*)

421* progressive passing yards

463* progressive carry yards

11* passes under pressure

5* tackles

12* clearances

5*/5 aerials won

7 ball recoveries



* club high

via @fbref pic.twitter.com/WMhEj2HKpf — Adam Darowski (@fussballtwit) April 22, 2021

Loris Benito

Alter: 29

Klub: Girondins Bordeaux

Einsätze seit März 2021: 6 Spiele

Benito ist bei Bordeaux eigentlich gesetzt, stand im März jedoch auch einmal gar nicht im Kader. Wenn er spielt, tut er dies aber meist über 90 Minuten. Doch Bordeaux kämpft nicht nur mit finanziellen Problemen, sondern auch gegen den Abstieg.

Eray Cömert

Alter: 23

Klub: FC Basel

Einsätze seit März 2021: 4 Spiele

Von acht Spielen im März hat Cömert deren vier verpasst. Zwei wegen einer Rotsperre, zwei wegen Krankheit. Was für Cömert spricht: Von sieben Spielen, die er beim FCB in dieser Saison verpasst hat, haben die Basler fünf verloren. Unter anderem auch das peinliche 2:6 im Cup gegen Winterthur.

Nico Elvedi

Alter: 24

Klub: Borussia Mönchengladbach

Einsätze seit März 2021: 6 Spiele

Der Innenverteidiger ist bei Borussia Mönchengladbach gesetzt. Allerdings hat er – wie die ganze Mannschaft der «Fohlen» – auch schon besser gespielt. Im April fehlte der Zürcher zwei Spiele wegen einer leichten Blessur.

Michael Lang

Alter: 30

Klub: Borussia Mönchengladbach

Einsätze seit März 2021: 0 Spiele

Michael Lang hat in Gladbach auch einen Fixplatz. Dummerweise ist der entweder auf der Tribüne oder auf der Ersatzbank. Gespielt hat der Rechtsverteidiger diese Saison nur bei zwei Teileinsätzen und einem achtminütigen Auftritt in der Champions League.

Kevin Mbabu

Alter: 26

Klub: VfL Wolfsburg

Einsätze seit März 2021: 6 Spiele

Gegen Stuttgart fehlte der Rechtsverteidiger mit einer Gelbsperre. Sonst gehört der Romand bei Wolfsburg längst zum Stammpersonal. Im Klub zeigte er in dieser Saison gute Leistungen, konnte diese in der Nationalmannschaft aber zu selten abrufen.

Francois Moubandje

Alter: 30

Klub: Alanyaspor

Einsätze seit März 2021: 9 Spiele

Der Linksverteidiger ist beim türkischen Alanyaspor absolut gesetzt. Beim Fünftplatzierten der türkischen Süper Lig überzeugt der 30-Jährige auf ganzer Linie.

Becir Omeragic

Alter: 19

Klub: FC Zürich

Einsätze seit März 2021: 7 Spiele

Wenn er gesund ist, ist der Youngster beim FC Zürich in der Verteidigung gesetzt. Obwohl es dem FCZ seit einiger Zeit nicht mehr so gut läuft, hat Omeragic mit seinen Leistungen das Interesse des Auslands geweckt. Union Berlin und Wolfsburg sollen zu den Interessenten gehören.

Ricardo Rodriguez

Alter: 28

Klub: FC Turin

Einsätze seit März 2021: 2 Spiele

Rodriguez hat seinen Stammplatz bei Torino verloren. Zuletzt durfte er gegen Bologna über 65 Minuten ran, davor sass er aber sechs Mal in Folge nur auf der Bank.

Fabian Schär

Alter: 29

Klub: Newcastle United

Einsätze seit März 2021: 0 Spiele

Der Innenverteidiger fällt mit einer Knieverletzung seit Mitte Februar aus. Die EM-Teilnahme wird für Schär zum Rennen gegen die Zeit.

Silvan Widmer

Alter: 28

Klub: FC Basel

Einsätze seit März 2021: 4 Spiele

Wie beim FC Basel ganz generell geht es bei Silvan Widmer in dieser Saison rauf und runter. Von Ende Januar bis Mitte März fehlte er wegen einer Muskelverletzung. Seither spielt er wieder, aber nicht immer überzeugend.

Michel Aebischer

Alter: 24

Klub: BSC Young Boys

Einsätze seit März 2021: 7 Spiele

Der zentrale Mittelfeldspieler hat mit YB gerade den nächsten Meistertitel gefeiert. Im Normalfall ist Aebischer bei den Bernern gesetzt. Für die Super League reicht es Aebischer, doch bei den internationalen Auftritten wirkte er teilweise überfordert.

Edimilson Fernandes

Alter: 25

Klub: FSV Mainz

Einsätze seit März 2021: 0 Spiele

Fernandes war Stammspieler bei Mainz, bis er sich das Coronavirus einfing und sich kurz danach auch noch verletzte. Mittlerweile ist der Mittelfeldspieler zwar wieder gesund, aber bei seinem Klub teilweise nicht mal mehr im Matchkader.

Remo Freuler

Alter: 29

Klub: Atalanta Bergamo

Einsätze seit März 2021: 8 Spiele

Ist der Luzerner der erfolgreichste Schweizer Söldner im Ausland? Freuler ist bei Atalanta im zentralen Mittelfeld gesetzt, einem Klub, der in der Serie A ganz zuvorderst mitspielt. In einzelnen Spielen durfte Freuler die Mannschaft gar als Captain aufs Feld führen.

Xherdan Shaqiri

Alter: 29

Klub: FC Liverpool

Einsätze seit März 2021: 2 Spiele

Shaqiri bleibt bei Liverpool weiterhin nur Edeljoker. Im März darf er in einem Spiel ran – gegen Fulham über 90 Minuten. Im April ist es bislang bei einem einminütigen Kurzeinsatz gegen Aston Villa geblieben. Den letzten Skorerpunkt holte sich Shaqiri Ende Januar mit einer Torvorlage.

Djibril Sow

Alter: 24

Klub: Eintracht Frankfurt

Einsätze seit März 2021: 7 Spiele

Ist das der bisher beste Djibril Sow in der Bundesliga? Der Zürcher hat sich vom Reservisten bei Frankfurt zur absoluten Stammkraft gekämpft. Der zentrale Mittelfeldspieler überzeugt mit guten Zweikämpfen und hervorragender Passquote.

Renato Steffen

Alter: 29

Klub: VfL Wolfsburg

Einsätze seit März 2021: 1 Spiel

Steffen hat sich Anfang März eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen und fällt seither aus. Dafür war der Flügelspieler blendend in Form. Auch für ihn wird die EM-Teilnahme ein Wettlauf gegen die Zeit. Zuletzt konnte Steffen das individuelle Training wieder aufnehmen.

Granit Xhaka

Alter: 28

Klub: FC Arsenal

Einsätze seit März 2021: 5 Spiele.

Unumstritten ist Granit Xhaka bei Arsenal nie. Gesetzt ist er aber meistens. Der 28-Jährige ist und bleibt der Dirigent im Mittelfeld – wobei zuletzt musste der Nati-Captain zwei Mal auf der ungewohnten Position des linken Verteidigers ran.

Denis Zakaria

Alter: 24

Klub: Borussia Mönchengladbach

Einsätze seit März 2021: 6 Spiele

Der Mittelfelddynamo ist nach seiner Knieverletzung noch nicht wieder der Alte. Es fehlt an Sicherheit in den Zweikämpfen, was für den kampfstarken Zakaria ungewöhnlich ist.

Steven Zuber

Alter: 29

Klub: Eintracht Frankfurt

Einsätze seit März 2021: 4 Spiele

Vier Spiele sind bei Steven Zuber fast zu grosszügig berechnet. In seinen letzten vier Einsätzen kam er kumuliert auf 19 Minuten Spielzeit. Der Flügel wird also eher als Zeitspielmasche, denn als tatsächlicher Joker eingesetzt.

Albian Ajeti

Alter: 24

Klub: Celtic Glasgow

Einsätze seit März 2021: 0 Spiele

Stammspieler war Albian Ajeti bei Celtic trotz des guten Saisonstarts mit fünf Toren in sechs Spielen noch nie so wirklich. Meist kam der Stürmer nur zu Teileinsätzen, seit Ende Februar hat er gar nie mehr gespielt.

Josip Drmic

Alter: 28

Klub: HNK Rijeka

Einsätze seit März 2021: 5 Spiele

Bei Norwich ist der Stürmer in Ungnade gefallen. Jetzt spielt Drmic in Kroatien bei HNK Rijeka, wo er in neun Spielen zwei Tore und einen Assist erzielt hat.

Breel Embolo

Alter: 24

Klub: Borussia Mönchengladbach

Einsätze seit März 2021: 7 Spiele

Seit Embolo im Januar angeblich bei einer Party erwischt wurde, wo die Corona-Regeln in Deutschland missachtet wurden, hat der Stürmer bei Gladbach nur noch eine Nebenrolle. In den letzten fünf Spielen stand er nur einmal mehr als 20 Minuten auf dem Platz. Sein letztes Tor erzielte er Ende Februar.

Christian Fassnacht

Alter: 27

Klub: BSC Young Boys

Einsätze seit März 2021: 8 Spiele

Bei YB spielt der Flügel stets. Meist von Beginn an, manchmal kommt Fassnacht auch nur als Joker. Getroffen hat er aber schon länger nicht mehr: Ende Februar bei einem 2:2 in Luzern.

Mario Gavranovic

Alter: 31

Klub: Dinamo Zagreb

Einsätze seit März 2021: 4 Spiele

Der Stürmer ist bei Zagreb die bewährte sichere Stammkraft. 23 Spiele, 14 Tore, 7 Assists. Einen Rückschlag gab es zuletzt aber: Aufgrund einer Muskelverletzung verpasste Gavranovic die letzten drei Spiele.

Cedric Itten

Alter: 24

Klub: Glasgow Rangers

Einsätze seit März 2021: 1 Spiel

Wie Kollege Ajeti hat sich auch Cedric Itten in Schottland nicht nach Wunsch durchgesetzt. Der Basler kommt hauptsächlich auf Teileinsätze und hat von den letzten vier Spielen drei komplett auf der Bank verbracht.

Admir Mehmedi

Alter: 30

Klub: VfL Wolfsburg

Einsätze seit März 2021: 4 Spiele

Die Saison hat Mehmedi als Stammspieler begonnen, mittlerweile ist er eher Ergänzungsspieler. Anfang April verpasste er zudem zwei Spiele mit Wadenproblemen. Seine letzte Torbeteiligung liegt weit zurück: eine Vorlage am 27. November.

Haris Seferovic

Alter: 29

Klub: Benfica Lissabon

Einsätze seit März 2021: 8 Spiele

Was für ein Lauf! Haris Seferovic hat bei Benfica Lissabon seit Anfang Februar praktisch nur noch durchgespielt und dabei am Laufmeter getroffen. Mit zehn Toren und drei Vorlagen in den letzten acht Partien hat er die Führung in der Torschützenliste der portugiesischen Liga übernommen.

Ruben Vargas

Alter: 22

Klub: FC Augsburg

Einsätze seit März 2021: 7 Spiele

Vargas pendelt in Augsburg zwischen Stammspieler und Edeljoker hin und her. In den letzten sechs Spielen traf der Luzerner zwei Mal und bereitete noch ein weiteres Tor vor.

