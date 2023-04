Haaland ist zwar gut, doch Messi und Ronaldo waren besser

Erling Haaland (rechts) versetzt seine Gegner in Angst und Schrecken. Bild: keystone

Haaland ist zwar gut, doch Messi und Ronaldo trafen in ihrer Blüte noch öfter

Manchester Citys Tormaschine Erling Haaland trifft nach Belieben. Der Norweger eilt von Treffer zu Treffer und bricht dabei sämtliche Rekorde. Seine Statistiken sind enorm. Doch es ist kaum zu glauben: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi spielten zu ihren besten Zeiten in einer anderen Liga.

Mehr «Sport»

Erling Haaland pulverisiert in dieser Saison im Dress von Manchester City sämtliche Tor-Rekorde. Mit seinem Treffer zum 3:0 gegen Bayern München ist er nun nicht nur der erste Spieler in der Historie des englischen Meisters, welcher 45 Tore in einer Spielzeit erzielen konnte. Haaland ist auch der erste Spieler eines Premier-League-Klubs überhaupt, dem dieses Kunststück gelingt.

Doch so beeindruckend die Zahlen des Norwegers auch sein mögen, es gibt da zwei Spieler, die in ihren besten Jahren noch mehr abgeliefert haben. Natürlich handelt es sich um den argentinischen «Zauberfloh» Lionel Messi und um den Portugiesen Cristiano Ronaldo.

Ronaldos galaktische Saison in Madrid

In der Saison 2014/15 lief es für «CR7» vor dem gegnerischen Tor besonders rund. In 54 Pflichtspielen für Real Madrid erzielte er 61 Tore und bereitete 23 Treffer vor. Es war individuell die bislang beste Saison der Karriere des Portugiesen.

Cristiano Ronaldo war in der Saison 2014/15 in Torlaune. Bild: www.imago-images.de

Der Europameister von 2016 wurde in dieser Saison mit 48 Toren nicht nur Torschützenkönig in der spanischen La Liga, er erzielte mit zehn Treffern auch die meisten in der Champions-League-Kampagne. Am Ende der Saison bekam «CR7» den goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torschützen Europas überreicht.

Die Fans der «Königlichen» durften sich 2014/15 zwar häufig an Ronaldos ikonischem Torjubel ergötzen, doch der Erfolg der Madrilenen hielt sich in dieser Saison in Grenzen. Lediglich den UEFA-Super-Cup und die Klub-WM konnte das Team damals gewinnen.

Messis Saison für die Ewigkeit

«La Pulga» lieferte 2010/11 eine Saison für die Ewigkeit. Der Argentinier traf in 60 Spielen wettbewerbsübergreiffend insgesamt 73 Mal. Mit 50 Toren in La Liga und 14 Treffern in der Champions League war er in den beiden Wettbewerben der erfolgreichste Torschütze. Auch Messi erhielt am Ende der Saison den goldenen Schuh für den besten Torjäger Europas. Bis heute sind Messis 50 Tore in einer Saison Rekord in der spanischen ersten Liga.

Beim 7:1 gegen Leverkusen erzielte Messi fünf Treffer. Video: YouTube/Messi Comps

Titel sammelte der Argentinier mit dem FC Barcelona ebenfalls, allerdings konnten die Katalanen lediglich in den Pokalwettbewerben überzeugen. Am Ende sprangen damals immerhin der UEFA-Supercup, die Copa del Rey, die Supercopa und der Klub-WM-Titel für Barça raus.

Am Ende des Jahres 2012 brach Messi mit 91 Toren in einem Kalenderjahr sogar noch den Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller. Dieser erzielte im Jahr 1972 in 60 Spielen insgesamt 85 Treffer.

Haaland, der legitime Nachfolger

Dass Erling Haaland über aussergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, war bereits früh zu erahnen. Bei der U20-WM 2019 gelangen dem Norweger neun Treffer in einem Spiel gegen Honduras. Auch die österreichische und danach die deutsche Bundesliga eroberte der grossgewachsene Angreifer im Sturm.

Vor seinem Wechsel vom BVB auf die Insel gab es trotzdem einige skeptische Stimmen. Doch Haaland liess die Kritiker schnell verstummen. Der Norweger pulverisierte sämtliche Premier-League Tor-Rekorde. Lediglich sechs Spiele benötigte er für zehn Treffer, 14 Spiele für 20 Treffer und 27 Spiele für 30 Tore. In seiner Debütsaison in der Premier League gelangen ihm bereits vier Hattricks. Zum Vergleich: Sergio Agüero gelangen in seiner gesamten Zeit bei Manchester City insgesamt zwölf Hattricks, womit er bislang die meisten in der Premier League erzielen konnte.

Der Norweger ist nur noch zwei Treffer davon entfernt, den Rekord von Mohamed Salah für die meisten Tore in einer Saison mit 38 Spielen zu egalisieren. Dem Ägypter gelangen in der Saison 2017/18 insgesamt 32 Treffer. Andy Cole gelangen in der Saison 1993/94 und Alan Shearer in der Kampagne 1994/95 jeweils 34 Tore, doch damals fanden insgesamt 42 Ligaspiele statt. Dennoch dürfte auch diese Marke vor Haaland nicht sicher sein.

Der Norweger ist mit seinen Leistungen aktuell zwar auf dem besten Weg, zum ersten Mal in seiner Karriere den goldenen Schuh zu gewinnen. Doch im Vergleich mit den Top-Saisons von Messi und Ronaldo liegt er noch zurück. Mit 45 Treffern in 39 Spielen scheinen zumindest die 61 Treffer von Ronaldo noch in Reichweite. Doch Messis 73 Treffer in einer Spielzeit wird der Norweger in der laufenden Saison wohl nicht mehr knacken.