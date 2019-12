Sport

Ibrahimovic über Rache-Foul an Materazzi beim Derby Inter-Milan



Ibrahimovic über Rache an Materazzi: «Auf dieses Foul wartete ich vier Jahre»

Zlatan Ibrahimovic befindet sich in den letzten Zügen seiner Karriere. In einem Interview erzählt der Schwede eine brutale Geschichte eines Revanche-Fouls gegen seinen Ex-Teamkollegen, auf das er sogar vier Jahre wartete.

Schwedens Fussball-Superstar hat kürzlich dem LA Galaxy den Rücken gekehrt und liebäugelt mit einer Rückkehr zurück nach Italien. Hier spielte er neune Jahre lang für Juventus Turin , AC Mailand und Inter Mailand. Der italienischen Ausgabe des «GQ»-Magazins erzählte der Spieler kürzlich eine brutale Anekdote aus seiner Zeit aus Italien – der Geschichte einer Rache an seinem ehemaligen Inter-Teamkollegen Marco Materazzi .

«Er verletzte mich wie ein Killer»

«Ich war bei Juve und spielte gegen Inter», erinnerte sich der Schwede an ein Ligaspiel aus dem Jahr 2005. «Materazzi ging in einen Zweikampf wie ein Killer und verletzte mich», erzählte er weiter. Über Materazzi sagte er: «Er war ein harter Fussballspieler, das ist okay. Aber es gibt zwei Arten, hart zu spielen. Eine davon hat das Ziel, dich zu verletzen. Auch Paolo Maldini war hart, aber mit einem anderen Ziel.»

Im Zuge des italienschen Wettskandals und des Zwangsabstiegs von Juventus Turin wechselte Ibrahimovic 2006 von der Alten Dame zu Materazzis Team nach Mailand. Gemeinsam gewannen sie drei italienische Meisterschaften bevor es Ibrahimovic zu seinem einjährigen Intermezzo beim FC Barcelona ging.

Zlatans Rache im Stadtderby

2010 kehrte «Ibra» nach Italien zurück und spielte für Inters Stadtrivalen AC Mailand. Im ersten Stadtderby traf Ibrahimovic wieder auf Materazzi. «Alle waren gegen mich. Ich bekam einen Elfmeter, und wer hatte mich gefoult? Materazzi. 1:0 Milan», erzählt er.

Doch dabei blieb seine Revance nicht: Nach einem Abschlag kämpften Materazzi und Ibrahimovic um einen hohen Ball. Der Schwede sah seine Möglichkeit gekommen, holte zum Kung-Fu-Tritt aus und sprang mit der offenen Sohle in seinen Ex-Kollegen. Materazzi krümmte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden und musste ausgewechselt werden. Ibrahimovic sah für diese Attacke lediglich die gelbe Karte.

Dazu sagte Ibrahimovic: «Sein Teamkollege Stankovic fragte mich: ‹Warum hast du das getan?› Ich antwortete ihm: ‹Ich habe vier Jahre auf diesen Moment gewartet. Darum!›» Abschliessend resümierte der 38-Jährige: «Dann ging ich. Alles rächt sich irgendwann. Milan gewann, und es war ein guter Moment.»

