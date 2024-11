Basel gewinnt gegen Servette dank Shaqiri. Bild: keystone

Shaqiri mit einem Hattrick: Basel gewinnt und ist neuer Leader + keine Tore in St. Gallen

Der FC Basel steht erstmals seit fast genau drei Jahren nach einer kompletten Runde an der Spitze der Super League. Während Zürich in Lugano 1:4 unterging, gewann Basel daheim gegen Servette das andere Spitzenspiel der 15. Runde.

Basel – Servette 3:1

Der Matchwinner der Basler war Xherdan Shaqiri. Der Rückkehrer erzielte einen Hattrick. Nachdem er in der 40. Minute mit einem Freistoss das 1:0 erzielt hatte, traf er in der Nachspielzeit zuerst mittels Penalty zum 2:1 und dann nach einem Konter zum 3:1. Das ebenbürtige Servette hatte durch Timothé Cognat in der 55. Minute das 1:1 erzielt.

Basel - Servette 3:1 (1:0)

26'247 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 40. Shaqiri 1:0. 55. Cognat (Guillemenot) 1:1. 91. Shaqiri 2:1. 92. Shaqiri (Traoré) 3:1.

Basel: Hitz; Mendes, Barisic, Vouilloz, Schmid; Avdullahu, Romário Baró (59. Leroy); Soticek (66. Sigua), Shaqiri, Traoré; Kevin Carlos (82. Ajeti).

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Magnin; Douline, Ondoua; Stevanovic, Cognat (90. Ouattara), Kutesa (76. von Moos); Guillemenot (60. Simbakoli).

Bemerkungen: 90. Frick hält Penalty von Shaqiri. Verwarnungen: 32. Barisic, 69. Cognat. (sda)



St. Gallen – Yverdon 0:0

Im dritten Spiel vom Sonntag trennten sich St. Gallen und Yverdon 0:0. Bastien Toma verpasste das Siegtor der Ostschweizer eine Viertelstunde vor Schluss durch einen Pfostenschuss.Yverdon hält mit dem Punktgewinn Winterthur und die Grasshoppers auf Distanz, die sich am Samstag im Kellerduell 1:1 trennten.

St.Gallen - Yverdon 0:0

16'510 Zuschauer. - SR Grundbacher.

St.Gallen: Zigi; Vandermersch, Diaby, Vallci, Okoroji; Quintillà; Stevanovic (64. Toma), Csoboth (58. Mambimbi), Konietzke; Akolo (59. Witzig), Cisse (59. Geubbels; 77. Ruiz).

Yverdon: Bernardoni; Kamenovic, Christian Marques, Tijani; Gnakpa (66. Kacuri); Aké, Legowski, Céspedes, Le Pogam; Ntelo (59. Mauro Rodrigues), Komano.

Bemerkungen: Verwarnungen: 23. Kamenovic, 38. Gnakpa, 52. Christian Marques, 56. Le Pogam, 91. Quintillà, 92. Okoroji.



Lugano – Zürich 4:1