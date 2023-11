Am Ende stand beim Spiel zwischen Arsenal und Newcastle der Schiedsrichter im Mittelpunkt. Bild: keystone

Arsenal kurbelt VAR-Diskussionen in England an – und erntet dafür Kritik

Arsenal kritisiert nach der 0:1-Niederlage gegen Newcastle die englischen Schiedsrichter – und kassiert dafür nun selbst Kritik. Eine Übersicht.

Was ist passiert?

Am Samstag hat Arsenal die erste Niederlage dieser Premier-League-Saison kassiert. Die «Gunners» verloren auswärts bei Newcastle United mit 0:1. Nach dem Schlusspfiff ärgerten sich Arsenal und insbesondere Trainer Mikel Arteta über Entscheidungen des Schiedsrichters und die Meldungen des Video-Assistenten VAR.

Über welche Szenen ärgert sich Arsenal?

Einerseits geht es um das einzige Tor des Spiels. In der 64. Minute schoss Anthony Gordon Newcastle zum Sieg.

Das Tor in Echtzeit. Video: streamja

Das Tor wurde aber gleich dreifach vom VAR in seiner Korrektheit geprüft. Zuerst ging es um eine Szene, als Joe Willock den Ball auf der Grundlinie offenbar gerade noch so im Spiel halten konnte. Der VAR überprüfte, ob der Ball vor Willocks Ballkontrolle das Spielfeld schon verlassen hatte, doch das Bild konnte die Situation nicht restlos klären.

Danach ging es darum, ob nicht ein Foul vorliegt. Vorlagengeber Joelinton hat Arsenal-Verteidiger Gabriel vor seinem Kopfball in Richtung Torschütze Gordon nämlich einen Schubser verpasst. Auch hier überprüfte der VAR die Situation und kam zum Schluss, dass kein klarer Fehlentscheid vorliege und der Schiedsrichter auf dem Platz, Stuart Attwell, sich die Situation nicht noch einmal anschauen müsse.

Dann ging es noch um die Frage, ob ein Abseits vorliege. Joelinton spielte den Ball mit dem Kopf in Richtung Torschütze Gordon. Auch hier überprüfte der VAR und kam zum Schluss, dass kein Abseits vorliege. So wurde nach einem rund vierminütigen Unterbruch das Siegtor von Newcastle bestätigt.

1 Tor, 3 VAR-Checks. Video: streamja

Früher im Spiel gab es noch eine Situation, bei der Arsenal das Gefühl hat, dass der VAR hätte eingreifen müssen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Newcastles Bruno Guimaraes Arsenals Jorginho mit dem Arm am Kopf. Hier hätten Arsenal-Anhänger gerne eine rote Karte für Guimaraes wegen einer Tätlichkeit gesehen, was nicht passierte.

Guimaraes trifft Jorginho. Video: streamja

Was hat Arteta gesagt?

An der Pressekonferenz nach dem Spiel übte Arsenal-Trainer Mikel Arteta scharfe Kritik am Videoassistenten aus: «Es ist peinlich, es ist eine Schande, dass diese Tor zählt. Das ist es, was es ist: eine Schande.» Solche Entscheidungen seien nicht akzeptabel, denn es stehe zu viel auf dem Spiel. Drei Punkte können in dieser harten Liga entscheiden.

«Es macht mich krank, so fühle ich mich. Es macht mich krank, ein Teil davon zu sein», sagte der Spanier. Bei den Schiedsrichtern sei die Premier League weit davon entfernt, die beste Liga der Welt zu sein.

Wie hat Arsenal reagiert?

Arsenal hat am Sonntag auf Artetas Worte reagiert und bekräftigt in einem Statement, dass der Klub «mit ganzem Herzen hinter Artetas Aussagen nach dem Spiel» stehe. Es sei schon wieder zu inakzeptablen Schiedsrichterentscheiden und VAR-Fehlern gekommen. «Die Premier League ist die beste Liga der Welt, mit den besten Spielern, Trainern und Fans. Sie alle verdienen etwas Besseres», schreibt der Klub und fordert die englische Schiedsrichterkommission dazu auf, «das Level der Schiedsrichter» zu evaluieren.

Wie waren die anderen Reaktionen?

Das Statement von Arsenal schlug hohe Wellen. Während der frühere englische Nationalspieler Michael Owen bereits Artetas Kommentare «peinlich» fand, konnte Jamie Carragher diese noch verstehen. Doch die Klubmitteilung ging ihm zu weit: «Das ist völlig übertrieben. Ich weiss gar nicht, woran sich Arsenal stört. Bei drei Checks waren es Tatsachenentscheide und der Zweikampf zwischen Joelinton und Gabriel ist fifty-fifty. Als ehemaliger Verteidiger sage ich, Gabriel muss da stärker sein.» Dieser Unsinn mit den Klub-Statements müsse aufhören.

Sky-Experte Stephen Warnock kritisierte vorwiegend die Doppelmoral von Arteta: «Nachdem der VAR bei Liverpool einen Fehler gemacht hatte, sagte er: ‹Fehler passieren, damit müssen wir leben›. Und jetzt sagen er und Arsenal, es sei peinlich. Das ist geschmackslos.»

Nach dem Spiel wurden Newcastles Joe Willock, der den Ball vor dem Tor ursprünglich im Spiel gehalten hatte und auch Bruno Guimaraes, mit rassistischen Beleidigungen eingedeckt. Newcastle und Arsenal verurteilten die Nachrichten in öffentlichen Statements.