Zwischen Schweden und der Niederlande gab es keine Siegerinnen. Bild: keystone

Noch kein Sieger in Schweizer Gruppe: Niederlande und Schweden spielen 1:1

Auch im zweiten Spiel in der Schweizer Gruppe C an der Frauen-EM in England gibt es keinen Sieger. Titelverteidiger Niederlande und der WM-Dritte Schweden trennen sich in Sheffield 1:1. Joanna Anderson brachte die Skandinavierinnen in der 36. Minute in Führung, Jill Roord (52.) glich für die Niederländerinnen aus. Beide Teams hatten je 50 Prozent Ballbesitz. (abu/sda)

Miedemas Solo leitet das 1:1 für die Niederländerinnen ein. Video: SRF