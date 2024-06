«Der Schock, der die Trägheit der Azzurri auslöscht»: Die Reaktionen auf das Italien-Drama

«Die Italiener trafen in letzter Sekunde gegen uns, nur eine theoretische Chance hält uns noch im Turnier. Kroatien führte durch das Tor von Luka Modric und hatte das Achtelfinale in der Hand. Aber Zaccagni schoss in der 98. Minute ein Tor gegen uns und brachte die Italiener weiter. Wir brauchen ein Wunder, um das Achtelfinale zu erreichen.»

«Ein Feuer schockiert uns in der 98. Minute. Italien bringt Kroatien an den Rand des Abgrunds. Dalićs Männer hatten alles in ihrer Hand, doch ein Tor in den letzten Sekunden machte alle Hoffnungen zunichte»

«Im letzten Atemzug, als nur noch die unheilbarsten Optimisten daran glaubten. In der letzten Aktion, in der 98. Minute, fand Zaccagni den Zauber, der Italien den zweiten Platz in der Gruppe und den Einzug ins Achtelfinale bescherte.» «Es könnte der Schock sein, der die Trägheit der Azzurri auslöscht. Am Samstag, gegen die Schweiz, werden wir die Antwort erhalten.»

Sascha Ruefer – Weltklasse hinter dem Mikrofon

Das Drama gegen Deutschland hat erneut den Beweis erbracht. Sascha Ruefer ist bei weitem unser bester TV-Reporter. Schade, dass er erste Anzeichen von Altersmilde zeigt. Obwohl er erst 52 ist. Ob ihm die ungerechtfertigten Kritiken ein wenig zugesetzt haben?

Was wäre ein Spiel der Schweizer ohne Sascha Ruefer? Nur halb so dramatisch und halb so unterhaltsam. Er ist kein Marktschreier. Ihm fehlt das kindisch-aufgeregte Mitfiebern, wie wir es nicht nur auf Lokalradios ab und zu hören (müssen). Vielmehr beherrscht er die Kunst der emotionalen Sachlichkeit. Ich sehe ja, was passiert, der Mann hinter dem Mikrofon muss mir nicht ständig schildern, was läuft. Und er muss mir auch nicht die Emotionen machen. Für die sorgt schon das Spiel. Er soll mir die Emotionen – also das, was meine Emotionen auslöst – erklären. Im Idealfall sofort.