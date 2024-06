Ferran Torres trifft für Spanien zum Sieg. Bild: keystone

Spaniens B-Elf schlägt auch Albanien – für die Albaner ist die EM vorbei

Spanien besiegt Albanien mit einer minimalistischen Leistung 1:0. Während die Iberer die Gruppenphase mit dem Punktemaximum beenden, ist für die Albaner das Turnier zu Ende.

Mehr «Sport»

Da die Spanier schon vor der Partie als Gruppensieger feststanden, setzte Trainer Luis de la Fuente im Vergleich zum 1:0 gegen Italien auf zehn neue Spieler. Einzig Aymeric Laporte blieb in der Startformation, wobei der Verteidiger nach der Pause durch Robin Le Normand ersetzt wurde.

Das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Dennoch traten die Iberer dominant auf, was allerdings nicht erstaunlich war, da auch die Qualität der zweiten Garnitur hoch ist. So gehörte beispielsweise Joselu von Real Madrid zu den Neuen oder Ferran Torres vom FC Barcelona. Letzterer schoss bereits in der 13. Minute nach einem perfekt getimten Pass in die Tiefe von Dani Olmo das letztendlich entscheidende 1:0.

Dass es für die Albaner um alles ging, war lange nicht ersichtlich. Klar ist es gegen die technisch versierten Spanier schwierig, viel den Ball zu haben. Umso wichtiger ist es dann allerdings, die Zweikämpfe zu suchen und mutig zu spielen. Davon war in der ersten Halbzeit nichts zu sehen, sodass die Albaner in den ersten 45 Minuten bloss zu einer Chance kamen, als Kristjan Asllani den spanischen Keeper David Raya mit einem satten Schuss prüfte.

Auch Frankreich, England und die Niederlande weiter Die Hälfte der Achtelfinalisten sind nach den Montagsspielen bekannt: Neben Italien qualifizierten sich auch Frankreich, England und die Niederlande vorzeitig für die K.o.-Runde.



Das Trio, das ohne zu spielen weitergekommen ist, gehört mit seinen bisher gesammelten vier Punkten im schlechtesten Fall zu den besten Gruppendritten. (sda)



In der 64. Minute scheiterte dann der eingewechselte Armando Broja mit einem Schuss im Strafraum an Raya. Danach taten die Albaner, angetrieben von den vielen Fans, etwas couragierter auf. In der 92. Minute kam erneut Broja zu einer weiteren guten Möglichkeit, insgesamt aber kontrollierten die Spanier die Partie ohne grössere Probleme.

Im Achtelfinal treffen die Iberer am Sonntag auf einen Gruppendritten.

Albanien - Spanien 0:1 (0:1)

Düsseldorf. - 40'586 Zuschauer. - SR Nyberg (SWE).

Tor: 13. Torres 0:1.

Albanien: Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Ramadani; Asani (81. Muci), Laci (71. Berisha), Bajrami (70. Hoxha); Manaj (59. Broja).

Spanien: Raya; Navas, Vivian, Laporte (46. Le Normand), Grimaldo; Zubimendi, Merino; Torres (72. Yamal), Olmo (84. Baena), Oyarzabal (62. Lopez); Joselu (72. Morata).

Bemerkungen: Albanien ohne Daku (gesperrt) und Mihaj (verletzt). Spanien ohne Rodri (gesperrt), Nacho und Ayoze Perez (beide verletzt).

Verwarnungen: 67. Bajrami, 89. Berisha, 90. Vivian. (abu/sda)