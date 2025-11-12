Nebel
Neymar kommt in Santos mit seinem Verhalten nicht gut an

Match between Flamengo and Santos for the 2025 Brazilian Championship. Rio de Janeiro RJ, 09/11/2025 - Football/Flamengo vs Santos - Player Neymar during the match between Flamengo and Santos, valid f ...
Neymar regt sich regelmässig über seine Mitspieler auf.Bild: www.imago-images.de

Neymar schimpft über Mitspieler und Trainer – der Ärger bei Santos ist gross

Seit seiner Rückkehr zum FC Santos läuft der frühere brasilianische Superstar seiner Form hinterher. Nun erregte er in einem Ligaspiel aber auf andere Weise Aufsehen.
12.11.2025, 09:2612.11.2025, 09:27
David Digili / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Rückkehr von Neymar zu seinem Jugendklub FC Santos verläuft alles andere als reibungslos. Der brasilianische Stürmer sorgt aktuell nicht nur sportlich für Enttäuschung – auch abseits des Platzes wächst der Unmut. Nun kam es in einem Ligaspiel zu einer neuen Eskalation.

Beim 0:2 gegen Flamengo wurde der 33-Jährige fünf Minuten vor dem Ende ausgewechselt – und reagierte vor laufenden Kameras mit sichtbarem Ärger über Trainer Juan Pablo Vojvoda. Zuvor hatte Neymar sich lautstark über die Taktik beschwert und Mitspieler für Fehler in der Defensive kritisiert.

Laut einem Bericht von «Globo Esporte» werteten seine Mitspieler die Szene als «völlig übertrieben» und sogar als «respektlos». Trotz der Vorkommnisse will der Verein laut dem Bericht keine Sanktionen verhängen. Neymar habe sich inzwischen bei der Mannschaft entschuldigt. Sein Verhalten habe sich nicht gegen Mitspieler oder Trainer gerichtet, sondern sei auf den Unmut über den Schiedsrichter zurückzuführen gewesen.

«Manchmal muss man den Mund halten»: Xhaka äussert sich zu Okafor und Sunderland-Erfolg

«Image-Kollaps»

In der Kabine soll der Frust über den früheren Barça- und PSG-Profi trotzdem zunehmen. Insiderstimmen zufolge fällt das Urteil harsch aus: Neymar helfe der Mannschaft nicht und sorge stattdessen immer wieder für Unruhe.

Auch in den sozialen Netzwerken wächst die Kritik. Fans werfen ihm vor, sich mehr für sein Privatleben als für den Klub zu interessieren. Bei Heimspielen ist der Unmut mittlerweile auch im Stadion spürbar. Erstmals war bei Ballkontakten des Superstars ein Pfeifkonzert zu hören. Brasilianische Medien sprechen bereits von einem «Image-Kollaps» des einstigen Hoffnungsträgers.

Sportlich läuft es ohnehin nicht rund. In der laufenden Saison hat Neymar nur 15 Einsätze absolviert, erzielte dabei nur drei Tore – 17 Spiele verpasste er aufgrund von Verletzungen. Der FC Santos befindet sich mitten im Abstiegskampf.

