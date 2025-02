Liverpool Jarell Quansah kann sich nicht gegen Plymouths Muhamed Tijani durchsetzen. Bild: keystone

Liverpool blamiert sich im FA Cup beim Zweitliga-Schlusslicht

Der Liverpool hat sich in der vierten Runde des FA Cups heftig blamiert. Die «Reds» verloren mit 0:1 bei Plymouth Argyle, dem Tabellenletzten der zweiten englischen Liga, und schieden damit aus dem ältesten Cup-Wettbewerb der Welt aus.

Ryan Hardie erzielte in der 53. Minute per Penalty das entscheidende Tor für das Heimteam, das in der Championship ein Torverhältnis von minus 34 aufweist, aber gegen das übermächtige Liverpool eine kämpferische Leistung zeigte. In der Nachspielzeit rettete Torhüter Conor Hazard den Sieg mit einer Glanzparade.

Liverpool war mit einer B- oder C-Mannschaft angetreten, unter anderem stand der 17-jährige Trey Nyoni auf dem Feld. In der Offensive spielte Federico Chiesa, Superstar Mohamed Salah dagegen war nicht im Aufgebot. (pre)

England. Cup (FA-Cup). 4. Hauptrunde (Sechzehntelfinals). Sonntag:

Blackburn (2. Division) - Wolverhampton 0:2

Plymouth (2.) - Liverpool 1:0 (0:0)