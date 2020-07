Sport

Fussball

Lionel Messi nach erneutem Barcelona-Patzer sauer: «Wir sind schwach!»



Bild: keystone

Lionel Messi nach verpasstem Meistertitel sauer: «Wir sind ein schwaches Team!»

Am Donnerstag hat Real Madrid zum 34. Mal den spanischen Meistertitel gewonnen. Die Madrilenen fingen den FC Barcelona ab, der bis zum Corona-Unterbruch noch zwei Punkte vor dem Erzrivalen gelegen war. Nach dem Restart schwächelten die Katalanen jedoch regelmässig – so auch am Donnerstag, als es gegen Osasuna eine 1:2-Heimpleite gab.

Nach dem Verpassen des Titels ist die Stimmung bei Barcelona schlecht. So auch bei Captain Lionel Messi. Der Superstar der Katalanen zeigte sich im Interview nach der Niederlage gegen Osasuna enttäuscht und ging mit seinem Team hart ins Gericht.

Bild: keystone

«Dieses Spiel ist sinnbildlich für unser ganzes Jahr: Wir sind ein unbeständiges und schwaches Team, das man mit Intensität und Wille schlägt, gegen das man Chancen erarbeitet und Tore schiesst», bemängelte Messi, «wir haben Punkte verloren, die wir nicht hätten verlieren dürfen.»

Messi fordert Selbstkritik

Die Schuld für den verpassten Titel müsse man vor allem bei sich selbst suchen, forderte der Argentinier: «Wir müssen Selbstkritik üben. Wir Spieler, aber auch allgemein im Verein. Wir sind Barcelona, wir müssen alle Spiele gewinnen. Wir dürfen nicht denken, dass wir verloren haben, weil die anderen Teams besser sind als wir.» Gleichzeitig fand Messi auch lobende Worte für den Erzrivalen aus der Hauptstadt: «Madrid hat seine Aufgabe gemacht, nach dem Restart haben sie kein Spiel mehr verloren. Sie haben es verdient.»

Auch bei den Fans ist die Stimmung nach den zuletzt schwachen Resultaten schlecht. Dafür hat der Captain volles Verständnis. «Die Fans sind sicher genervt von dem, was sie in dieser Saison gesehen haben. Das ist logisch, wir sind es auch. Dazu kommen die Niederlagen der letzten Jahre gegen Rom und Liverpool ... Die Fans sind ungeduldig und wir geben ihnen nichts», so Messi.

Noch eine Chance auf einen Titel

Nach dem Verpassen des Meistertitels und der Viertelfinal-Niederlage in der Copa del Rey hat Barcelona in dieser Saison nur noch in der Champions League die Chance auf einen Titel. In der aktuellen Verfassung sei man aber kein Anwärter auf den Sieg, sagte Messi: «Wenn wir so spielen, wird es schwierig sein, die Champions League zu gewinnen. Wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir sehr viel ändern. Sonst werden wir auch gegen Napoli verlieren.»

Bild: AP

Die Pause bis zum Achtelfinal-Rückspiel könnte dem Team jetzt aber gut tun, so Messi weiter. «Wir können den Kopf etwas durchlüften. Seit dem Winter lief es uns sehr schlecht. Aber wir müssen daran denken, dass es die Champions League ist. Es sind vier sehr wichtige Spiele und wenn wir uns verbessern, können wir den Titel gewinnen.»

Um sich für das Finalturnier in Portugal zu qualifizieren, muss sich Barcelona im Achtelfinal gegen Napoli durchsetzen. Die Partie findet am 8. August statt. Das Hinspiel in Neapel endete 1:1. (dab)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Erfolgreiche Trios des FC Barcelona Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter