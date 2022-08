Hany Mukhtar darf sich am Ende als Challenge-Winner feiern lassen. bild: mls

Ein Lattenknaller zum Sieg – so skurril ist die Skills Challenge am MLS-All-Star-Game

Ein All-Star-Game im Fussball? Hierzulande undenkbar. Vehement wehren sich die eingefleischten Fans in Europa gegen die zunehmende Kommerzialisierung im Fussball. Die geplante europäische Super League wurde aufgrund massiver Fan-Proteste wieder abgeblasen und am letzten Freitag gab es vor dem Bundesliga-Auftakt während der deutschen Nationalhymne ein gewaltiges Pfeifkonzert.

Pfeifkonzert statt Gänsehaut: Die Hymne zum Bundesligaauftakt in Frankfurt. Video: YouTube/ran Bundesliga

In Nordamerika kümmert so etwas längst niemanden mehr, denn Sport ist dort längst purer Kommerz: Die Nationalhymne gehört ebenso selbstverständlich zum Liga-Alltag wie ein All-Star-Game. In der Major League Soccer steht dieses heute Abend auf dem Programm: Die grössten Stars der amerikanisch-kanadischen Profiliga treten (ohne Schweizer Beteiligung) gegen eine Auswahl aus der mexikanischen Liga-MX an.

Schon gestern Abend ging die Skills Challenge über die Bühne. Je zehn Spieler beider Ligen traten in fünf Geschicklichkeits-Wettbewerben gegeneinander. Für europäische Fussballfan-Augen ziemlich gewöhnungsbedürftig – auch wenn wir Ähnliches bereits aus der Eishockey-Liga NHL kennen.

Chicharito liegt quer in der Luft – die MLS tut alles zur Unterhaltung des Publikums. bild: mls

Drei Spieler jeder Liga haben je 60 Sekunden Zeit, verschiedene, mit Punkten versehene Ziele in einem Fussball-Tor zu treffen. Wer am Ende am meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt.

Zwischenstand: 1:0. Die MLS gewinnt mit 136:74, auch dank eines neuen Rekords von Hector Herrera, der im Alleingang 65 Punkte sammelt.

Drei Spieler jeder Liga kriegen während 60 Sekunden Pässe zugechipt. Mit höchstens zwei Berührungen und ohne, dass der Ball den Boden berührt, müssen die Zuspiele in vier verschiedene, mit Punkten versehene Ziele versenkt werden.

Zwischenstand: 2:0. Die MLS gewinnt mit 106:68. Hany Mukhtar sorgt mit einer 80-Punkte-Runde im Alleingang für den Unterschied.

Sechs Spieler jeder Liga erhalten Flanken zugespielt, die sie von hinter dem Penaltypunkt im Tor versenken müssen. Für ein Fallrückziehertor gibt es 20 Punkte, ein Volleytor wird mit 15 Punkten belohnt, ein Halbvolley-Treffer gibt noch 5 Zähler. Ganz am Schluss kommt noch das Publikum zum Zug: Für den von den Zuschauern gewählten «Best Moment» gibt es noch 25 Extrapunkte.

Zwischenstand: 2:1. Die Liga-MX gewinnt mit 140:75. Aviles Hurtado und Alexis Vega skoren je 60 Punkte, auf MLS-Seite kann nur Chicharito mit 45 Zählern einigermassen überzeugen.

Spieler der beiden Ligen treten in einer Best-of-Three-Serie im Direktduell gegeneinander an. Ziel ist es, in 60 Sekunden vier verschiedene, persönliche Ziele und dann am Schluss ein gemeinsames fünftes Ziel zu treffen. Wer zuerst zwei solche Duelle gewonnen hat, gewinnt die Challenge.

Zwischenstand: 2:2. Die Liga-MX gewinnt die Serie mit 2:0-Siegen. German Berterame und Luis Chavez setzten sich in ihren Duellen durch.

Mit einem 2:2-Zwischenstand geht es ins finale Lattenschiessen. Je drei Spieler jeder Liga versuchen zunächst abwechslungsweise von der Strafraumgrenze, die Querlatte des Tores zu treffen. Wer fünf Punkte erreicht, schaltet den sogenannten «Victory Shot» frei. Aus 40 Yards (36,5 Metern) muss die Latte für den Sieg noch ein zusätzliches Mal getroffen werden.

Endstand: 3:2. Die MLS sichert sich den Gesamtsieg in der Crossbar-Challenge. Nach je drei schnellen Treffern vom Sechzehner kommt es zum grossen «Victory Shot»-Showdown. Am Ende ist es der 27-jährige Deutsche Hany Mukhtar vom Nashville SC, welcher der MLS den Sieg beschert.