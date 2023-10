Union Berlin vergibt eine 2:0-Führung und verliert wieder in der 94. Minute

Du willst an die Fussball-EM 2024? Das musst du beim Ticketkauf beachten

In der Nachspielzeit hatte zunächst der Berliner Alex Kral eine gute Chance auf den Siegtreffer. Doch der fiel auf der anderen Seite – und wie bei Unions erster Partie bei Real Madrid erneut in der 94. Minute. André Castro wurde zum Matchwinner für die Portugiesen, die sich den Sieg verdienten. Doch wie er letztlich zustande kam, war – je nach Sichtweise – glücklich oder unglücklich.

Das Berliner Olympiastadion zeigte sich ganz in rot.

Das Berliner Olympiastadion zeigte sich ganz in rot. Bild: keystone

Der «Fall Henauer» – wie der SCB Jahr für Jahr eine Million in den Sand setzt

Schon wieder ist der SCB nicht dazu in der Lage, ein eigenes Talent in die Mannschaft zu integrieren. Mika Henauer (23) wechselt bis Saisonende zu Kloten. Der «Fall Henauer» ist nicht nur ein sportliches Ärgernis. Der SCB setzt mit einer verfuhrwerkten Nachwuchspolitik jedes Jahr gut eine Million in den Sand.

Aus der Geschichte gibt es den Ausdruck «Potemkinsches Dorf». Angeblich liess einst Fürst Grigori Potemkin entlang der Wolga Kulissen von wohlhabenden Dörfern aufstellen, um der durchreisenden Zarin Katharina der Grossen blühende Landschaften vorzutäuschen. Er konnte sich solchen Schabernack leisten. Er war der Liebhaber der Herrscherin.