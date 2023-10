Das Berliner Olympiastadion zeigte sich fürs Union-Heimspiel ganz in rot. Bild: keystone

Real gewinnt dank Valverde-Knaller – Bayern siegt spät – ManUtd desolat

In der 2. Runde der Champions League konnten nicht alle Favoriten überzeugen. Lens düpierte Arsenal und Galatasaray gewann bei Manchester United. Union Berlin verlor erneut in letzter Sekunde.

Gruppe A

Kopenhagen – Bayern München 1:2

Dank der Übersicht von Thomas Müller und der Kaltblütigkeit von Mathys Tel zog Bayern in Dänemark den Kopf aus der Schlinge. Der deutsche Rekordmeister war nach der Pause zunächst in Rückstand geraten.

1:0 Kopenhagen: Lukas Lerager (55.). Video: streamja

1:1 Bayern: Jamal Musiala (67.). Video: streamja

1:2 Bayern: Mathys Tel (83.). Video: streamja

FC Kopenhagen - Bayern München 1:2 (0:0)

SR Grinfeld (ISR). - Tore: 55. Lerager 1:0. 67. Musiala 1:1. 83. Tel 1:2.

Manchester United – Galatasaray 2:3

Die Türken schafften es zweimal, eine Führung auszugleichen, und in der 81. Minute gelang Mauro Icardi der umjubelte Siegtreffer für Galatasaray. Zuvor hatte der Argentinier einen von vom Platz gestellten Casemiro verursachten Penalty verschossen. Ein Makel, der am Ende nicht ins Gewicht fallen sollte.

Beim Stand von 2:2 sieht Casemiro Rot, doch Icardi verschiesst den Foulpenalty (78.). Video: streamja

2:3 Galatasaray: Mauro Icardi (81.). Video: streamja

Manchester United - Galatasaray Istanbul 2:3 (1:1)

SR Kruzliak (SVK). - Tore: 17. Höjlund 1:0. 23. Zaha 1:1. 67. Höjlund 2:1. 71. Aktürkoglu 2:2. 81. Icardi 2:3. - Bemerkungen: 77. Gelb-Rote Karte gegen Casemiro (Manchester United). 78. Icardi (Galatasaray Istanbul) verschiesst Penalty.

Gruppe B

Lens – Arsenal 2:1

Als Elye Wahi in der 69. Minute mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze die Führung für Lens gelang, hielt die Fans nichts mehr auf den Sitzen. Die Nordfranzosen, die zum dritten Mal in ihrer Klubgeschichte in der Champions League antreten können, hatten die zwischenzeitliche Führung des Gastes aus der Premier League gekehrt.

2:1 Lens: Elye Wahi (69.). Video: streamja

Arsenal konnte trotz Feldüberlegenheit nicht mehr reagieren und musste auf europäischer Bühne einen Rückschlag verkraften.

Lens - Arsenal 2:1 (1:1)

SR Guida (ITA). - Tore: 14. Gabriel Jesus 0:1. 25. Thomasson 1:1. 69. Wahi 2:1.

PSV Eindhoven – Sevilla 2:2

SR Orsato (ITA). - Tore: 68. Gudelj 0:1. 86. De Jong (Penalty) 1:1. 87. En-Nesyri 1:2. 95. Teze 2:2. - Bemerkungen: Sevilla mit Sow (ab 66.).

Gruppe C

Napoli – Real Madrid 2:3

Die spanischen Rekordsieger sind nach dem 3:2-Auswärtserfolg im Spitzenspiel in Neapel Leader der Gruppe. Napolis Torhüter Meret musste einen wuchtigen Schuss Valverdes von seinem Rücken ins Tor fliegen sehen. Vor der Pause glänzte einmal mehr der junge Engländer Jude Bellingham, erst als Vorbereiter und dann als Torschütze.

1:2 Real Madrid: Jude Bellingham (34.). Video: streamja

2:3 Real Madrid: Federico Valverde (78.). Video: streamja

Napoli - Real Madrid 2:3 (1:2)

SR Turpin (FRA). - Tore: 19. Östigard 1:0. 27. Vinicius Junior 1:1. 34. Bellingham 1:2. 54. Zielinski (Penalty) 2:2. 78. Meret (Eigentor) 2:3.

Union Berlin – Braga 2:3

Sheraldo Becker war bis zur 37. Minute die grosse Figur im ersten Champions-League-Heimspiel der Geschichte von Union Berlin. Der 28-jährige Stürmer aus Suriname sorgte im Olympiastadion durch zwei Treffer nach schnellen Angriffen für eine 2:0-Führung der «Eisernen», die vom Zürcher Urs Fischer trainiert werden.

Doch das formschwache Union Berlin konnte die Führung nicht verteidigen. Noch vor der Pause verkürzte Sikou Niakaté für Braga. Und sechs Minuten nach dem Seitenwechsel schoss Bruma den schönsten Treffer der Partie zum 2:2.

In der Nachspielzeit hatte zunächst der Berliner Alex Kral eine gute Chance auf den Siegtreffer. Doch der fiel auf der anderen Seite – und wie bei Unions erster Partie bei Real Madrid erneut in der 94. Minute. André Castro wurde zum Matchwinner für die Portugiesen, die sich den Sieg verdienten. Doch wie er letztlich zustande kam, war – je nach Sichtweise – glücklich oder unglücklich.

Union Berlin – Braga 2:3 (2:1)

SR Jovanovic. - Tore: 30. Becker (Král) 1:0. 37. Becker (Tousart) 2:0. 41. Niakaté 2:1. 51. Bruma (Ricardo Horta) 2:2. 94. Castro (Bruma) 2:3.

Gruppe D

Inter Mailand – Benfica 1:0

1:0 Inter: Marcus Thuram (62.). Video: streamja

Inter Mailand - Benfica Lissabon 1:0 (0:0)

SR Makkelie. - Tor: 62. Thuram (Dumfries) 1:0. - Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer.

Salzburg – Real Sociedad 0:2

SR Frankowski. - Tore: 7. Oyarzabal (Méndez) 0:1. 27. Méndez (Kubo) 0:2. (ram/sda)