Kommt es nach 11 Jahren zum Wechsel? Ter Stegen fühlt sich von Barcelona hintergangen

Deutschlands Nummer eins Marc-André ter Stegen soll sich vom spanischen Meister Barcelona hintergangen fühlen. Neuer Torhüter bei den Katalanen könnte Joan García vom Stadtrivalen Espanyol werden.

Kim Steinke / t-online

Wie steht es um die Zukunft von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona? In den vergangenen Tagen haben die Gerüchte um den deutschen Nationaltorhüter Fahrt aufgenommen: Obwohl sein Vertrag beim spanischen Meister noch bis 2028 läuft, plant der Klub Medienberichten zufolge, ter Stegen loszuwerden.



Ter Stegen steht seit 2014 bei Barcelona im Tor.

Konkret heisst es in einem Bericht der spanischen Zeitung «Sport» am Sonntag: Barça wolle ter Stegen anbieten, sein Gehalt für das kommende Jahr zu zahlen, vorausgesetzt er verlasse den Verein und verhandle «mit wem auch immer». In einem weiteren Bericht will die Zeitung nun erfahren haben, dass sich ter Stegen inzwischen von Klub und Trainer Hansi Flick hintergangen und attackiert fühle.



Demnach glaube ter Stegen, interne Informationen, wonach der Keeper seinen Stammplatz in Barcelona verlieren soll, sollen absichtlich an die Öffentlichkeit gelangt sein. Das Ziel: ter Stegen zu einem Wechsel zu drängen. Denn wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, steht Barça kurz vor der Verpflichtung von Joan García, dem derzeitigen Stammtorwart von Stadtrivale Espanyol. Eine Einigung soll bereits vorliegen, García sei als neue Nummer eins vorgesehen.

Joan García wird wahrscheinlich zu Barcelona wechseln.

Ter Stegen, der 2014 zu den Katalanen wechselte und dort seither den Stammplatz innehatte, war erst vor Kurzem nach einem Riss in der Patellasehne aufs Spielfeld zurückgekehrt. Seine Genesung dauerte sieben Monate. In seiner Abwesenheit kam Wojciech Szczęsny nach Barcelona und überzeugte zwischen den Pfosten. Bei den Fans veränderte das den Status ter Stegens, der zunehmend kritischer beäugt wurde. Offenbar nun auch vom Trainerteam. Gerüchte über ein angespanntes Verhältnis zu Trainer Flick haben zugenommen.

Nagelsmann: «Superschwer zu bewerten»

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte mit Unverständnis auf den Umgang Barcelonas mit ter Stegen. «Ich würde mir irgendwie wünschen, aufgrund der Vergangenheit einzelner Protagonisten und ihrer Verbundenheit zur Nationalmannschaft und auch zu ihm, dass er eine Info bekommt, wie es da weitergeht», sagte Nagelsmann nach dem 0:2 im Spiel um Platz drei in Stuttgart gegen Frankreich. Er sprach damit indirekt auch Trainer Flick, Nagelsmanns Vorgänger, an.



Die Situation um ter Stegen und Barça sei für ihn «superschwer zu bewerten», weil er nicht wisse, «wie viel Wahrheitsgehalt» in den Medienberichten stecke, die er mitbekomme, sagte der Bundestrainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er habe aber auch mit dem 33-Jährigen über das «sehr sensible Thema» gesprochen.

Julian Nagelsmann steht in der schwierigen Situation hinter ter Stegen.

«Wenn man es komplett nüchtern betrachtet, hat er einen Vertrag und ist ein herausragend guter Torwart. Das hat Marc allen gezeigt. Deswegen kann er da auch relativ entspannt in die Situation reingehen», befand Nagelsmann. Trotzdem sei es menschlich, dass es ter Stegen beschäftige, «wenn man keine Info kriegt, wie es da weitergeht».

Es sei nicht seine Aufgabe, zu sagen, was andere machen sollten und was nicht, betonte der Bundestrainer. In einer Sache ist sich Nagelsmann allerdings sicher: «Er braucht sich um seine sportliche Zukunft, wo immer die auch ist, keine grossen Sorgen zu machen.»