Kurashev führt Sharks zum Sieg gegen Fialas Kings – Moser dominiert McDavid

Tampa Bay – Edmonton 2:1nV

Janis Moser, 1 Assist, 1 Schuss, 4 Blocks, 21:51 TOI

J.J Moser zeigt beim 2:1-Heimsieg nach Verlängerung seiner Tampa Bay Lightning gegen die Edmonton Oilers eine sackstarke Partie. Dabei geht es nicht mal um den einen gesammelten Skorerpunkt – Moser assistierte beim späten Ausgleich im dritten Drittel von Nick Paul.

Vielmehr fiel dem Schweizer Nationalspieler in Absenz des angeschlagenen Abwehrchefs Victor Hedman die Aufgabe zu, Edmonton-Superstar Connor McDavid in Schach zu halten. Und Moser löste die Aufgabe mit Bravour. Insgesamt 13 Minuten und 45 Sekunden stand er gegen McDavid auf dem Eis und liess dabei kaum etwas zu. In dieser Zeit dominierte Tampa das Schussverhältnis mit 12:2.

Florida – New Jersey 1:0

Nico Hischier, 3 Schüsse, 2 Blocks, 22:33 TOI

Timo Meier, 1 Schuss, 2 Blocks, 20:11 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 2 Blocks, 18:32 TOI



Die New Jersey Devils mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler müssen auswärts bei Titelverteidiger Florida eine 0:1-Niederlage einstecken. Das einzige Tor des Spiels für die Panthers schoss Sam Reinhart bereits in der 13. Minute. Die Devils waren in der Folge nicht in der Lage, die Verteidigung Floridas und Goalie Sergei Bobrovsky zu knacken.

San Jose – Los Angeles 4:3nP

Philipp Kurashev (SJS), 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks, 17:16 TOI

Kevin Fiala (LAK), 1 Assist, 6 Schüsse, 23:47 TOI

Philipp Kurashev gewinnt mit den San Jose Sharks das Schweizer Duell gegen Kevin Fiala und die Los Angeles Kings. Der Berner Stürmer ist dabei eine der prägenden Figuren. Gegen Ende des Mitteldrittels brachte er San Jose mit einem tollen Tor mit 3:2 in Führung.

Die LA Kings kamen aber noch einmal zurück. 59 Sekunden vor dem Ende brachte Kevin Fiala den Puck in Richtung Tor, wo Adrian Kempe den Abpraller zum 3:3-Ausgleich verwerten konnte.

Danach war das Scheinwerferlicht aber wieder auf Kurashev gerichtet. Nach einer torlosen Verlängerung verwertete der Schweizer Nationalstürmer gleich als erster und einziger Spieler seinen Versuch im Penaltyschiessen und sicherte den Sharks so den Zusatzpunkt.

Vancouver – Dallas 2:4

Lian Bichsel, 1 Schuss, 4 Checks, 18:57 TOI

Eine gute Leistung zeigte auch Lian Bichsel, wenn auch der Verteidiger der Dallas Stars ohne Skorerpunkt blieb. Beim 4:2-Sieg auswärts bei den Vancouver Canucks hielt sich der Solothurner Verteidiger schadlos und stand bei keinem Gegentor auf dem Eis. Für den Unterschied sorgte Dallas mit zwei Toren im Schlussdrittel.

Utah – Vegas 1:4

Akira Schmid, 25/26 Schüssen gehalten, 96,2 % Fangquote

Akira Schmid hexte die Vegas Golden Knights zum Auswärtssieg bei den Utah Mammoth. Der Emmentaler hielt 25 der 26 Schüsse auf sein Tor und bestach mit seiner Ruhe und Sicherheit. Mann des Spiels war trotzdem ein Stürmer: Jack Eichel überzeugte mit zwei Toren und einem Assist. (abu)

