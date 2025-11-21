bedeckt
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: Kurashev führt Sharks zum Sieg gegen Fialas Kings

San Jose Sharks center Philipp Kurashev, left, celebrates with teammates after scoring a goal during the second period of an NHL hockey game against the Los Angeles Kings, Thursday, Nov. 20, 2025, in ...
Philipp Kurashev (ganz links) bejubelt seinen Treffer gegen die LA Kings.Bild: keystone

Kurashev führt Sharks zum Sieg gegen Fialas Kings – Moser dominiert McDavid

21.11.2025, 07:2021.11.2025, 07:20

Tampa Bay – Edmonton 2:1nV

Janis Moser, 1 Assist, 1 Schuss, 4 Blocks, 21:51 TOI

J.J Moser zeigt beim 2:1-Heimsieg nach Verlängerung seiner Tampa Bay Lightning gegen die Edmonton Oilers eine sackstarke Partie. Dabei geht es nicht mal um den einen gesammelten Skorerpunkt – Moser assistierte beim späten Ausgleich im dritten Drittel von Nick Paul.

Vielmehr fiel dem Schweizer Nationalspieler in Absenz des angeschlagenen Abwehrchefs Victor Hedman die Aufgabe zu, Edmonton-Superstar Connor McDavid in Schach zu halten. Und Moser löste die Aufgabe mit Bravour. Insgesamt 13 Minuten und 45 Sekunden stand er gegen McDavid auf dem Eis und liess dabei kaum etwas zu. In dieser Zeit dominierte Tampa das Schussverhältnis mit 12:2.

Video: YouTube/SPORTSNET

Florida – New Jersey 1:0

Nico Hischier, 3 Schüsse, 2 Blocks, 22:33 TOI
Timo Meier, 1 Schuss, 2 Blocks, 20:11 TOI
Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 2 Blocks, 18:32 TOI

Die New Jersey Devils mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler müssen auswärts bei Titelverteidiger Florida eine 0:1-Niederlage einstecken. Das einzige Tor des Spiels für die Panthers schoss Sam Reinhart bereits in der 13. Minute. Die Devils waren in der Folge nicht in der Lage, die Verteidigung Floridas und Goalie Sergei Bobrovsky zu knacken.

Video: YouTube/SPORTSNET

San Jose – Los Angeles 4:3nP

Philipp Kurashev (SJS), 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks, 17:16 TOI
Kevin Fiala (LAK), 1 Assist, 6 Schüsse, 23:47 TOI

Philipp Kurashev gewinnt mit den San Jose Sharks das Schweizer Duell gegen Kevin Fiala und die Los Angeles Kings. Der Berner Stürmer ist dabei eine der prägenden Figuren. Gegen Ende des Mitteldrittels brachte er San Jose mit einem tollen Tor mit 3:2 in Führung.

Die LA Kings kamen aber noch einmal zurück. 59 Sekunden vor dem Ende brachte Kevin Fiala den Puck in Richtung Tor, wo Adrian Kempe den Abpraller zum 3:3-Ausgleich verwerten konnte.

Danach war das Scheinwerferlicht aber wieder auf Kurashev gerichtet. Nach einer torlosen Verlängerung verwertete der Schweizer Nationalstürmer gleich als erster und einziger Spieler seinen Versuch im Penaltyschiessen und sicherte den Sharks so den Zusatzpunkt.

Vancouver – Dallas 2:4

Lian Bichsel, 1 Schuss, 4 Checks, 18:57 TOI

Eine gute Leistung zeigte auch Lian Bichsel, wenn auch der Verteidiger der Dallas Stars ohne Skorerpunkt blieb. Beim 4:2-Sieg auswärts bei den Vancouver Canucks hielt sich der Solothurner Verteidiger schadlos und stand bei keinem Gegentor auf dem Eis. Für den Unterschied sorgte Dallas mit zwei Toren im Schlussdrittel.

Utah – Vegas 1:4

Akira Schmid, 25/26 Schüssen gehalten, 96,2 % Fangquote

Akira Schmid hexte die Vegas Golden Knights zum Auswärtssieg bei den Utah Mammoth. Der Emmentaler hielt 25 der 26 Schüsse auf sein Tor und bestach mit seiner Ruhe und Sicherheit. Mann des Spiels war trotzdem ein Stürmer: Jack Eichel überzeugte mit zwei Toren und einem Assist. (abu)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/SPORTSNET
Standings provided by Sofascore
Mehr Eishockey-Geschichten:
Eismeister Zaugg
Der Hochverrat hat Ambri nicht zu Fall gebracht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Navarro nominiert sein erstes Nati-Kader und setzt auf bewährte Spielerinnen
Rafel Navarro setzt für sein erstes Aufgebot als Nationaltrainer der Schweiz auf bewährte Spielerinnen. Im Vergleich zum letzten Kader von Pia Sundhage Ende Oktober nimmt er nur wenige Änderungen vor.
Zur Story