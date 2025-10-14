Harry Kane schoss England mit einem Doppelpack zur WM. Bild: keystone

England löst erstes WM-Ticket in Europa +++ Cristiano Ronaldo mit nächstem Rekord

Mit England qualifiziert sich die erste europäische Mannschaft für die WM 2026. Auch Spanien und Italien feierten Siege.

Mehr «Sport»

Gruppe E

Spanien – Bulgarien 4:0

Spanien bleibt in der WM-Qualifikation weiterhin makellos. Auch das vierte Spiel gewann der amtierende Europameister zu null. Nach dem 4:0 gegen Bulgarien steht er mit einem Torverhältnis von 15:0 an der Spitze der Gruppe E.

Video: SRF

Spanien - Bulgarien 4:0 (1:0)

Valladolid. SR Delajod (FRA).

Tore: 35. Merino 1:0. 57. Merino 2:0. 79. Tschernev (Eigentor) 3:0. 92. Oyarzabal (Penalty) 4:0.

Türkei – Georgien 4:1

Dank des 4:1-Siegs gegen Georgien bleibt die Türkei aber in Schlagdistanz. Drei Punkte trennen die Türken von Leader Spanien, die Tordifferenz ist aber um zwölf Tore schlechter. Sollte Spanien sich im nächsten Spiel gegen Georgien einen Patzer leisten, könnte die Türkei sich mit Siegen gegen Bulgarien und im abschliessenden Direktduell mit den Iberern doch noch das direkte WM-Ticket sichern. Nach dem 0:6 im Heimspiel gegen Spanien scheint dies aber wenig realistisch.

Türkei - Georgien 4:1 (3:0)

Kocaeli. SR Petrescu (ROU).

Tore: 14. Yildiz 1:0. 22. Demiral 2:0. 35. Akgün 3:0. 52. Demiral 4:0. 65. Kochoraschwili 4:1.

Gruppe F

Portugal – Ungarn 2:2

Portugal schrammte knapp an der vorzeitigen WM-Qualifikation vorbei. Nachdem die Mannschaft im Spiel gegen Ungarn eine ganze Halbzeit lang in Führung lag, gab sie den Sieg in der Nachspielzeit aus der Hand. Das 2:2-Unentschieden reicht nicht, für eine direkte Qualifikation.

Dennoch Geschichte schreiben durfte Cristiano Ronaldo. Der 40-Jährige traf nach einem frühen Führungstreffer der Gäste erst zum 1:1 und wenig später per Penalty zum 2:1. Mit den zwei Toren kürte sich Ronaldo zum besten Torschützen in der WM-Qualifikation, insgesamt traf er nun bereits 41 Mal. Bis anhin hatte er sich den Titel, mit 39 Treffern, mit dem guatemaltekischen Spieler Carlos Ruiz geteilt.

Video: SRF

Portugal - Ungarn 2:2 (2:1)

Lissabon. - SR Jovanovic (SRB).

Tore: 8. Szalai 0:1. 22. Ronaldo 1:1. 45. Ronaldo 2:1. 91. Szoboszlai 2:2.

Irland - Armenien 1:0 (0:0)

Dublin. SR Bastien.

Tor: 70. Ferguson 1:0.

Bemerkungen: 52. Rote Karte gegen Barseghjan (Armenien).

Gruppe I

Italien – Israel 3:0

Gleich sieht das in der Gruppe Italiens aus. Rund einen Monat nach dem knappen 5:4-Sieg Italiens gegen Israel gewann das Team von Gennaro Gattuso daheim im Rückspiel souverän mit 3:0. Die Italiener halten damit weiter den Anschluss an Norwegen, das aktuell auf dem 1. Platz anzutreffen ist, und dürfen noch an eine direkte WM-Qualifikation glauben. Dazu müssten sie aber auf einen Ausrutscher Norwegens gegen Estland hoffen oder aber bei der Tordifferenz 16 Tore aufholen. Im abschliessenden Gruppenspiel kommt es zum Showdown zwischen Italien und den Skandinaviern.

Video: SRF

Italien - Israel 3:0 (1:0)

Tore: 45.+2 Retegui (Penalty) 1:0. 74. Retegui 2:0. 93. Mancini 3:0.

Gruppe K

Mit England qualifiziert sich die erste europäische Mannschaft für die WM 2026. Auch Spanien und Italien feierten Siege.

Die Engländer sind die erste europäische Nationalmannschaft, die sich für die WM 2026 qualifiziert hat. Der souveräne 5:0-Sieg gegen Lettland distanziert die Equipe von Trainer Thomas Tuchel um sieben Punkte von Albanien, das auf Platz zwei liegt. Damit ist England in den verbleibenden Spielen nicht mehr einholbar.

Video: SRF

Lettland - England 0:5 (0:3)

Riga. - SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 26. Gordon 0:1. 44. Kane 0:2. 45. Kane (Penalty) 0:3. 59. Tonisevs (Eigentor) 0:4. 86. Eze 0:5.

Bemerkungen: Lettland mit Ciganiks (Luzern).

Andorra - Serbien 1:3 (1:1)

Encamp. SR Papapetrou (GRE).

Tore: 17. Lopez 1:0. 19. Garcia (Eigentor) 1:1. 54. Vlahovic 1:2. 77. Mitrovic (Penalty) 1:3. (nih/sda)