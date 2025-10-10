Bild: keystone

Kosovo zuhause torlos – Deutschland und Frankreich geben sich keine Blösse

Mehr «Sport»

Gruppe B

Kosovo – Slowenien 0:0

Die Schweizer Gruppengegner Kosovo und Slowenien haben dem Nationalteam am Freitagabend in der WM-Qualifikation in die Karten gespielt. Die beiden Verfolger trennten sich in Pristina torlos.

Die Super-League-Legionäre Amir Saipi (Lugano) und Kreshnik Hajrizi (Sion) kamen bei den Kosovaren nicht zum Einsatz – im Gegensatz zu den ehemaligen Schweizer Nachwuchs-Internationalen Leon Avdullahu und Albian Hajdari, die nach dem Nationenwechsel zum Stammpersonal im Team von Trainer Franco Foda gehörten.

Für den Kosovo, mit vier Punkten nach wie vor der erste Verfolger der makellosen Schweiz, geht es am Montag mit dem Auswärtsspiel in Schweden weiter. Gewinnt er nicht und holt die Schweiz zeitgleich in Slowenien den vierten Sieg, hat das Nationalteam das WM-Ticket bereits auf sicher.

Kosovo - Slowenien 0:0

SR Guida (ITA).

Bemerkungen: Kosovo ohne Saipi (Lugano) und Kreshnik Hajrizi (Sion/beide Ersatz).

Schweden – Schweiz 0:2

Gruppe A

Deutschland – Luxemburg 4:0

Deutschland hat den Fehlstart nach dem dritten Spiel der WM-Qualifikation ausgemerzt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewinnt zuhause gegen Luxemburg 4:0 und profitiert von der ersten Niederlage der Slowakei.

David Raum mit einem Freistoss und Captain Joshua Kimmich mit einem Foulpenalty sorgten in der einseitigen Partie in Sinsheim für klare Verhältnisse, noch bevor die Gäste ab der 20. Minute wegen einer Roten Karte in Unterzahl spielten. Nach dem Seitenwechsel traf auch noch Gnabry und erhöhte Kimmich seine Ausbeute im 110. Länderspiel-Einsatz auf zehn Tore.

Deutschland - Luxemburg 4:0 (2:0)

Belfast. - SR Minakovic (SRB).

Tore: 12. Raum 1:0. 21. Kimmich (Penalty) 2:0. 48. Gnabry 3:0. 50. Kimmich 4:0.

Bemerkungen: Luxemburg ohne Marvin Martins (Winterthur/Ersatz). 20. Rote Karte gegen Carlson (Luxemburg).

Nordirland – Slowakei 2:0

Die Slowakei, Deutschlands Bezwinger zum Auftakt der Qualifikation vor einem Monat, manövrierte sich währenddessen in Belfast gegen Nordirland durch ein Eigentor von Patrik Hrosovsky früh ins Hintertreffen und fand keinen Ausweg mehr. 0:2 hiess es am Ende aus Sicht der Slowaken.

Nordirland - Slowakei 2:0 (1:0)

Belfast. - SR Nyberg (SWE).

Tore: 18. Hrosovsky (Eigentor) 1:0. 81. Hume 2:0.

Bemerkungen: Slowakei mit Mraz (Servette/ab 89.).

Gruppe D

Frankreich – Aserbaidschan 3:0

In der Gruppe D erfüllte Frankreich auch seine dritte Pflicht. Der WM-Finalist von 2022 schlug in Paris Aserbaidschan dank Toren von Kylian Mbappé, Adrien Rabiot und Florian Thauvin 3:0 und führt die Tabelle weiter mit dem Punktemaximum an. Weil Island zuhause gegen die Ukraine verlor (3:5), vergrösserte sich der Vorsprung der Franzosen auf fünf Punkte.

Gruppe J

Belgien – Nordmazedonien 0:0

Offen präsentiert sich die Ausgangslage in der Gruppe J. Nordmazedonien rang dem Gruppenfavorit Belgien in Gent ein torloses Remis ab und verteidigte damit den 1. Platz. Die Verfolger Belgien (1 Punkt Rückstand) und Wales (2 Punkte) haben jedoch ein Spiel weniger absolviert. (abu/sda)