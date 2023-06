Spanien gewinnt die Nations League dank Goalie Simon

Wie gross die Sehnsucht im kleinen Land nach der Krönung dieser Generation ist, zeigte sich nicht zuletzt auf den Rängen des Rotterdam Stadions De Kuip, wo sich rund 40'000 kroatische Anhänger eingefunden hatten und für eine Stimmung wie in Zagreb sorgten. Nun muss sich Kroatien, 2018 WM-Zweiter und vor sechs Monaten Dritter, weiter gedulden. Immerhin: Modric dürfte trotz seiner 37-Jahren auch an der nächsten EM noch dabei sein.

Den Kroaten fehlten trotz dem überragenden Mittelfeld um Captain Luka Modric die Ideen. In seinem 166. Länderspiel blieb der frühere Weltfussballer ohne den ganz grossen Einfluss, den er noch im Halbfinal gegen die Niederlande gehabt hatte. Routiniert und kämpferisch, aber ohne Genie reichte es Kroatien wieder nicht zum ersten Titel, den sich das in den letzten Jahren auf höchstem Niveau konstante Ensemble von Nationalcoach Zlatko Dalic verdient hätte.

Die Spanier stoppten im Penaltyschiessen den Lauf der Kroaten, die zuletzt bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 je zwei K.o.-Runden in der Kurzentscheidung überstanden hatten. Zum Matchwinner avancierte Goalie Unai Simon. Der Baske von Athletic Bilbao stoppte zwei kroatische Versuche und ermöglichte damit Daniel Carvajal die Partie zu entscheiden. Kurz zuvor hatte Aymeric Laporte mit einem Schuss an die Latte die erste spanische Möglichkeit zur Entscheidung verpasst.

Bei erster Gelegenheit führte der neue Nationaltrainer Luis de la Fuente die spanische Nationalmannschaft zu einem Titel. Nach Europameister Italien bezwang «La Roja» am Final Four der Nations League auch den WM-Dritten Kroatien und reihte sich damit in die kurze Siegerliste der Nations League ein: nach Portugal und Frankreich .

Gino Mäder (26†): Erinnerungen an einen Veloprofi, der die Welt verbessern wollte

Der Schweizer Veloprofi Gino Mäder ist nach einem tragischen Unfall an der Tour de Suisse verstorben. Er war ein aussergewöhnlicher und positiver Mensch mit einem grossen Herz, der sich viele Gedanken weit über den Radsport gemacht und seine Mitmenschen inspiriert hat.

Es ist ein Gespräch in einem hippen Café, in der Nähe der Langstrasse in Zürich. Als Gino Mäder den Raum betritt, wirkt der Lockenkopf mit der Brille etwas unscheinbar. In seiner Wahlheimat Zürich drehen sich die Menschen nicht um, als einer der besten Schweizer Velofahrer das Lokal betritt. Mäder trägt Velokleider, ist mit dem Rad zu diesem Interviewtermin am Tag nach der Flèche Wallonne gekommen. Für ihn ist es das schnellste Transportmittel, wenn er in der Stadt von Termin zu Termin eilt.