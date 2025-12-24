Die 16-jährige Giada D'Antonio ist am Wochenende erstmals im Weltcup dabei. Bild: instagram @giadadantonio_

Nach Sensation in der Schweiz: Italienisches Ski-Juwel (16) erstmals für Weltcup nominiert

Im November sorgte Giada D'Antonio in der Skiwelt erstmals für Aufsehen, weil sie gleich ihre ersten beiden FIS-Rennen – zwei Slaloms am Schilthorn – gewann. Und das mit den Startnummern 82 und 63. Damit verhinderte die 16-jährige Italienerin erst einen Schweizer Zwölffachsieg und dann einen Schweizer Dreizehnfachsieg, wobei bei FIS-Rennen ein Grossteil der Fahrerinnen aus dem Gastgeberland stammen.

Es waren zwar «nur» Siege auf dritthöchster Stufe und seither ist lediglich ein Erfolg in einem Juniorinnenrennen hinzugekommen, doch bei den Verantwortlichen des italienischen Verbands schien das Eindruck zu schinden. So wurde D'Antonio jetzt erstmals für den Weltcup nominiert. Das Ski-Juwel aus Süditalien, das am Fusse des Vesuvs nahe Neapel wohnt, gehört zum italienischen Aufgebot für den Slalom in Semmering am kommenden Sonntag, obwohl sie zuvor noch nie ein Rennen im Europacup bestritten hat.

Dann soll D'Antonio erste Erfahrungen im Weltcup sammeln. Womöglich will der italienische Skiverband das grosse Talent mit Jahrgang 2009 auch stärker an sich binden. Da D'Antonio eine kolumbianisch-ecuadorianische Mutter hat, könnte sie auch für ein anderes Land fahren. Nach Lara Colturi, die für Albanien im Weltcup unterwegs ist, will Italien wohl kaum das Risiko eingehen, einen weiteren Jungstar zu verlieren.

D'Antonio gilt schon länger als riesige Zukunftshoffnung der Italienerinnen. So sagte Rainer Salzgeber, der Rennchef von Ski-Hersteller Head, nach ihren Siegen Mitte November gemäss Blue: «Thomas Tuti, unser Servicemann bei den Italienerinnen, ist schon seit längerer Zeit von dieser jungen Athletin schwerst begeistert.» Für ihn seien die Ergebnisse daher keine Überraschung, «es wird spannend sein, zu sehen, wie sich Giada entwickelt.»

Neben D'Antonio, die lediglich im Slalom an den Start gehen wird, ist in der 17-jährigen Anna Trocker eine weitere junge Italienerin erstmals im Weltcup dabei. Die Südtirolerin startet hingegen einzig im Riesenslalom. Trocker ist ebenfalls noch ohne Einsatz im Europacup, stand in FIS-Rennen aber bereits dreimal auf dem Podest. Einen Slalom gewann sie, einmal wurde sie Zweite, was auch im Riesenslalom ihr Bestergebnis ist. (nih)