Torschütze Dereck Kutesa (m.) kurz vor seinem Führungstreffer. Bild: keystone

Ausgeglichenes Spiel in Genf: Servette und Luzern trennen sich Unentschieden

Zwei Mannschaften, die in ihren letzten insgesamt 12 Super-League-Spielen nie unentschieden gespielt haben, teilen sich in die Punkte: Servette und Luzern spielen in einem lauen Match 1:1.

Ein 0:0 hätte das Dargebotene wohl am besten widerspiegelt. Es waren denn auch je ein Fehler in den Defensiven der beiden Mannschaften, die zu den Toren führten.

Die Luzerner konnten nicht an ihre bemerkenswerte Leistung anschliessen, die sie am letzten Wochenende gegen die Young Boys trotz der 1:2-Niederlage gezeigt hatten. Im Stade de Genève erzielten sie nach einer Stunde das 1:1 aus dem Nichts, aber in einer Phase, als die Servettiens nachliessen. Torschütze Max Meyer – er hatte beim 6:0 in Winterthur zweimal getroffen – fand nach einer Hereingabe seines deutschen Landsmann Pius Dorn jeden notwendigen Platz vor, um den Ball zu kontrollieren und Goalie Jérémy Frick keine Abwehrchance zu lassen.

Frick seinerseits hatte sich nach einer halben Stunde einen Assistpunkt gutschreiben lassen. Dereck Kutesa, der bei Servette erstmals von Anfang spielte, zog mit einem Auskick des Goalies davon und fand nicht viel Gegenwehr vor.

Servette - Luzern 1:1 (1:0)

8457 Zuschauer. SR San.

Tore: 30. Kutesa (Frick) 1:0. 60. Max Meyer (Dorn) 1:1.

Servette: Frick; Diallo, Vouilloz, Severin (16. Rouiller), Clichy; Douline (63. Cespedes); Cognat, Antunes (79. Valls); Stevanovic, Rodelin (79. Boubacar), Kutesa (63. Pflücke).

Luzern: Müller; Dorn, Simani, Burch, Frydek; Beloko (70. Kadak), Jashari; Abubakar (82. Campo), Max Meyer (88. Gentner), Schürpf (70. Chader); Sorgic (70. Ardaiz).

Bemerkungen: Servette ohne Crivelli, Bedia und Behrami (alle verletzt). Severin verletzt ausgeschieden. Luzern ohne Beka (gesperrt). Verwarnungen: 22. Frydek (Foul), 28. Douline (Foul), 58. Beloko (Foul), 62. Cognat (Foul).

Die Tabelle

(nih/sda)