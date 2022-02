Juve-Stürmer Vlahovic (links) traf gegen Villarreal schon nach 32 Sekunden. Bild: keystone

Juve jubelt nach 32 Sekunden, siegt aber nicht – Chelsea schlägt Lille

Juventus Turin kommt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League nicht über ein 1:1 gegen Villarreal hinaus. Chelsea hat derweil beim 2:0 gegen Lille keine Mühe.

Villarreal – Juventus 1:1

Rückspiel: Mittwoch, 16. März

Besser hätte die Partie für Juventus Turin gar nicht beginnen können. Gerade einmal 32 Sekunden benötigte Dusan Vlahovic für seinen ersten Treffer in der Königsklasse im Dress von Juventus. Der 22-jährige Serbe, der in der Winterpause für rund 75 Millionen Euro von Fiorentina gekommen war, traf mit einem sehenswerten Drehschuss in die entfernte Torecke.

0:1 Juve: Dusan Vlahovic (0:32). Video: streamja

In der Folge übte sich der italienische Rekordmeister in einer seiner Paradedisziplinen, dem Verwalten eines Vorsprungs. Mit Ausnahme eines Schusses von Alvaro Morata blieb die Partie nämlich chancenarm.

In der 66. Minute wurde die Mannschaft von Massimiliano Allegri dafür bestraft, nicht konsequenter ein zweites Tor gesucht zu haben. Etienne Capoue düpierte die Defensive der Turiner mit einem überraschenden Pass hinter die Abwehr. Daniel Parejo bezwang Juventus-Goalie Wojciech Szczesny sicher und liess den früheren Gruppengegner der Young Boys jubeln.

1:1 Villarreal: Dani Parejo (66.). Video: streamja

In der Folge parierte Villarreal-Goalie Geronimo Rulli in der 85. Minute stark gegen Vlahovic und hielt das Unentschieden fest. Juventus Turin, bei dem Denis Zakaria in der 81. Minute zu seinem Champions-League-Debüt für die Italiener kam, wird sich im Rückspiel in drei Wochen steigern müssen, will es nicht wie in den letzten beiden Saisons bereits im Achtelfinal ausscheiden.

Villarreal - Juventus Turin 1:1 (0:1)

SR Siebert (GER).

Tore: 1. (0:32) Vlahovic 0:1. 66. Parejo 1:1.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (79. Estupiñan); Chukwueze (90. Pino), Capoue, Parejo, Alberto Moreno (79. Trigueros); Lo Celso, Danjuma (90. Dia).

Juventus Turin: Szczesny; De Sciglio (87. Pellegrini), Danilo, De Ligt, Alex Sandro (46. Bonucci); Cuadrado, Locatelli (71. Arthur), Rabiot, McKennie (81. Zakaria); Vlahovic, Morata.

Bemerkungen: Villarreal ohne Peña, Gerard Moreno und Coquelin. Juventus Turin ohne Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Dybala, Rugani (alle verletzt).

Chelsea – Lille 2:0

Rückspiel: Mittwoch, 16. März

Eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel hat sich Chelsea geschaffen. Der Titelverteidiger stellte den französischen Meister Lille mit seinem temporeichen Spiel vor Probleme. Kai Havertz brachte den Sieger der Klub-WM mit einem wuchtigen Kopfball in Front. In der Folge waren die Londoner spielbestimmend – und eiskalt im Ausnutzen von Chancen. Christian Pulisic schloss einen von Ngolo Kanté eingeleiteten Konter souverän ab.

1:0 Chelsea: Kai Havertz (8.). Video: streamja

2:0 Chelsea: Christian Pulisic (63.). Video: streamja

Chelsea - Lille 2:0 (1:0)

SR Manzano (ESP).

Tore: 8. Havertz 1:0. 63. Pulisic 2:0.

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic (51. Loftus-Cheek), Alonso (80. Sarr); Ziyech (60. Ñíguez), Havertz, Pulisic (80. Werner).

Lille: Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo (76. Gudmundsson); Onana (65. Yilmaz), Xeka, Andre; Sanches (81. Ben Arfa), David (81. Zhegrova), Bamba.

Bemerkungen: Chelsea ohne Chilwell, Hudson-Odoi, James. Lille komplett.

Am Mittwoch

Zwei weitere Achtelfinal-Hinspiele finden statt. Beide Partien beginnen um 21 Uhr:

Atlético Madrid – Manchester United

Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam

(ram/sda)