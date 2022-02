Kennt die Rasen der grössten Stadien besser als viele andere Fussballer: Neymar. Bild: keystone

Das sind die meistgefoulten Spieler der Top-Ligen – und ja, deine Vermutung stimmt

Der Brasilianer Neymar gehört unbestritten zu den talentiertesten Fussballern der Welt. Doch er hat auch den Ruf, ein Schwalbenkönig zu sein und einer, der mehr auf dem Rasen herumliegt, als es nötig wäre.

Hält man sich an die Fakten, dann sieht man, dass Neymar oft durchaus nicht grundlos zu Boden geht. In Europas Top-Ligen wurde in den vergangenen fünf Saisons kein anderer Spieler häufiger gefoult als Neymar, der mit seinem Speed und seiner überragenden Technik so manchen Verteidiger überfordert.

Der 30-jährige Superstar von Paris Saint-Germain war 1040 Mal das Opfer eines regelwidrigen Angriffs. Gezählt wurden Spiele mit dem Klub und mit dem jeweiligen Nationalteam. Im Schnitt musste Neymar in jedem Spiel 4,39 Fouls einstecken.

Auch dieser Wert ist ein Höchstwert, dem von den anderen am häufigsten gefoulten Spielern nur der Engländer Jack Grealish nahe kommt. Der Mittelfeldspieler von Manchester City wird 4,26 Mal pro Partie gefoult.

Geht es nach der Gesamtzahl gegnerischer Foul liegt Lionel Messi auf Rang 2. Weil er im entsprechenden Zeitraum mehr Spiele absolviert hat, bedeuten die insgesamt 839 Fouls «nur» 2,54 Fouls pro Partie. Messis Dauerrivale Cristiano Ronaldo taucht in der Hit-Liste des spanischen Statistikportals «BeSoccer Pro» nicht auf.

Neymar postete das Ergebnis der Analyse auf seiner Website. «Die Zahlen bestätigen, was sich schon seit einigen Jahren abzeichnete», ist dort zu lesen: «Neymar Jr. ist das bevorzugte Ziel der Gegner.» (ram)

An der WM 2018 musste Neymar gegen Behrami einstecken: 33 Video 10 Fouls an Neymar und «Mister 100 Prozent» – die wichtigsten Kennzahlen zu #BRASUI von Philipp Reich

