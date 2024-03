Die Schweiz kam gegen Dänemark nicht über ein 0:0 hinaus. Bild: www.imago-images.de

Gemischte Gefühle nach Start ins EM-Jahr – das fiel bei der Schweizer Nati auf

Die Schweiz spielte im ersten Testspiel im Jahr 2024 gegen Dänemark 0:0. Während die Abwehr stabiler wirkte als in noch in der EM-Qualifikation, haperte es in der Offensive. Diese Punkte sind beim Auftakt zur EM-Vorbereitung aufgefallen.

Mehr «Sport»

Fabian Schär gehört zu den Gewinnern

Für Schär ging am Samstag eine unliebsame Serie zu Ende: Erstmals seit November 2021 stand er mit dem Nationalteam auf dem Platz und blieb ohne Gegentor. In den neun Partien dazwischen, in denen Schär eingesetzt wurde, kassierte die Schweiz satte 24 Treffer. Dies allein ihm anzulasten, wäre natürlich falsch. Jedoch blickt der Ostschweizer fraglos auf eine schwierige Zeit im Nati-Dress zurück.

So lief das Spiel Die Nati startet gegen Dänemark mit einem 0:0 ins EM-Jahr

Vorab die EM-Qualifikation wird der 32-Jährige in unguter Erinnerung haben. Nur drei Einsätze gab es für ihn, und jeder war enttäuschender als der andere. Gegen Rumänien wird er erst in den Schlussminuten eingewechselt und verliert prompt das Laufduell, das zum 2:2-Ausgleich der Gäste führt. Es folgen das Auswärtsspiel gegen Kosovo (2:2) und das Heimspiel gegen Belarus (3:3), in denen Schär von Beginn an spielt, aber wie die gesamte Abwehr keine gute Figur macht.

Schär im Interview bei SRF. Video: SRF

Spätestens da stellte sich die Frage, was bloss mit Schär im Nationalteam los ist. Denn im Klub überzeugt der Innenverteidiger seit Jahren. Mit Newcastle United brilliert er in der Premier League und trifft in der Champions League sogar gegen das renommierte Paris Saint-Germain. Doch mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust schien er stets gehemmter.

Sonderlob des Trainers

Eine Beobachtung, der Schär bereits im vergangenen Herbst widersprach. Manchmal gäbe es halt Spiele, die nicht so einfach seien, sagte er. Und weil im Nationalteam, anders als im Klub, die nächste Chance oft erst Wochen oder Monate später wieder kommt, hallen schlechte Leistungen länger nach.

Trotz seiner Erfahrung, oder gerade deswegen, kam im Vorfeld der Kaderbekanntgabe das Gerücht auf, wonach Yakin womöglich gänzlich auf Schär verzichten könnte. Denn wenn ein verdienter und einflussreicher Spieler unzufrieden ist, hat das Auswirkungen auf das ganze Team.

«Fabian hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat stets seine Präsenz markiert, war gut positioniert und gab schöne Pässe nach vorne.» Murat Yakin

Doch Schär erhielt eine weitere Chance und wusste diese zu nutzen. Vom Trainer gab es ein Sonderlob. «Fabian hat ein sehr gutes Spiel gemacht», hielt Murat Yakin fest. «Er hat stets seine Präsenz markiert, war gut positioniert und gab schöne Pässe nach vorne.» Die Spieleröffnung war schon immer eine Stärke von ihm. «Es war wichtig fürs Vertrauen, wieder einmal zu null zu spielen», zeigte sich auch Schär erleichtert. Was seine starke Leistung für künftige Aufstellungen bedeutet, bleibt dagegen abzuwarten. Nico Elvedi, der am Samstag auf der Ersatzbank blieb, hat seine Qualitäten oft genug bewiesen.

Xhaka zufrieden mit der Dreierabwehr

Der Nati-Captain Granit Xhaka konnte im Testspiel gegen Dänemark nicht ganz an seine starken Leistungen bei Bayer Leverkusen anknüpfen. Dennoch zeigt sich der Basler mit der Leistung seines Teams zufrieden: «Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen und kein Gegentor kassiert. Der Unterschied zum letzten Jahr ist gross», meinte er nach dem Spiel.

«Offensiv müssen wir uns steigern. Aber man muss auch sehen: Wir haben keine zwei, drei Spieler, die gegen eine starke Mannschaft wie Dänemark den Unterschied ausmachen können.» Granit Xhaka

Dass Murat Yakin für das Testspiel auf eine Dreierabwehr umstellte, bewertete Xhaka positiv: «Viele Spieler kennen es so aus den Vereinen. Und mit der Nati haben wir mit Vladimir Petkovic auf diese Weise Erfolg gehabt. Offensiv müssen wir uns steigern. Aber man muss auch sehen: Wir haben keine zwei, drei Spieler, die gegen eine starke Mannschaft wie Dänemark den Unterschied ausmachen können.»

Der Schweizer Captain reagiert auf Hjulmands Unsportlichkeit. Bild: www.imago-images.de

Weniger erfreut zeigte sich Xhaka nach dem Spiel über die Aktion von Dänemarks Captain Morten Hjulmand. Während dem Spiel hatte Hjulmand nach einem Foul an Xhaka den Ball, der unter dem Schweizer Captain lag, weggekickt – eine Aktion, die Xhaka bereits auf dem Platz in Rage versetzt hatte und ihn auch nach dem Spiel noch beschäftigte: «Will er so dem Trainer zeigen, dass er auch in einem Freundschaftsspiel in die Startelf gehört? Es war ein klares Foul, ich habe dann Ball und dann tritt er mich. So etwas hat im Fussball nichts verloren, nicht in einem Testspiel und auch nicht in einem Qualifikationsspiel. Es geht um Respekt», sagte er vor den versammelten Journalisten.

Shaqiri auf der Verlierer-Seite

Das Gleiche gilt für einen anderen vermeintlichen Verlierer des Samstags: Xherdan Shaqiri. Der 120-fache Nationalspieler kam erst in der Schlussviertelstunde zum Einsatz. Von einer Degradierung wollte der Chicago-Legionär aber ebenso wenig wissen wie Murat Yakin. Der Nationaltrainer verwies auf die eben erst begonnene Saison in der amerikanischen MLS und sagte, dass er allein aufgrund des Momentums auf andere Spieler gesetzt habe.

Shaqiri im Interview beim SRF. Video: SRF

«Jeder Spieler im Team ist wichtig, aber keiner ist unverzichtbar.» Murat Yakin

Gleichzeitig liess Yakin durchblicken, dass Shaqiri allein aufgrund seiner Verdienste im Nationalteam keinen Sonderstatus geniesst. «Jeder Spieler im Team ist wichtig, aber keiner ist unverzichtbar.» Bezüglich Shaqiris künftiger Rolle im Nationalteam gilt es das zweite Testspiel vom Dienstag gegen Irland abzuwarten.

Sommers Zustand weiterhin unklar

In der 24. Minute der gestrigen Partie verdrehte sich der Nati-Goalie Yann Sommer den rechten Knöchel, nachdem er in einer heissen Situation vor dem Schweizer Tor versucht hatte, mit dem Fuss zu klären. Der Inter-Mailand-Söldner musste anschliessend verletzt ausgewechselt werden.

Yann Sommer musste verletzt ausgewechselt werden. Bild: www.imago-images.de

Der SFV hat bereits bekanntgegeben, dass Sommer nicht mit dem Nationalteam nach Dublin reisen wird. Stattdessen kehrt der Torhüter für medizinische Untersuchungen zu seinem Verein nach Italien zurück. Murat Yakin hat nun Jonas Omlin als dritten Torhüter für das Spiel gegen die Irland am Dienstag nominiert.

Wie gravierend die Verletzung ist, konnte auch am Morgen nach dem Spiel noch nicht abschliessend geklärt werden. Die Situation weckt böse Erinnerungen an das Jahr 2022, als sich Sommer bei seinem damaligen Verein Gladbach fünf Wochen vor der WM in Katar am Sprunggelenk verletzt hatte.

(kat/sda)