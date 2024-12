Die Schweizer Frauen-Nati unterliegt Weltnummer 2 England knapp. Bild: keystone

Deutlich bessere Leistung – aber die Schweizer Nati verliert auch gegen England

Das Schweizer Nationalteam der Frauen verlor das letzte Länderspiel des Jahres 0:1 gegen England. Grace Clinton von Manchester United schoss in Sheffield das einzige Tor (8.) in einer Partie, in der die Schweizerinnen immer mutiger wurden und einige gute Chancen vergaben. Weiter geht es im Februar.

Clinton erzielt das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

England - Schweiz 1:0 (1:0)

Sheffield. - SR Campos (POR).

Tore: 8. Clinton 1:0.

Schweiz: Herzog; Calligaris, Stierli (87. Csillag), Maritz; Beney, Vallotto, Schertenleib (46. Andrade), Sow (46. Ivelj), Marti (46. Riesen); Crnogorcevic (87. Xhemaili), Terchoun.

Bemerkungen: Schweiz ohne Bachmann (krank), Reuteler, Bühler, Luyet und Wälti (alle verletzt). (abu/sda)