Sport
Fussball

Premier League: Tottenham düpiert Manchester City

Manchester City&#039;s head coach Pep Guardiola watches the game during the Premier League soccer match between Manchester City and Tottenham in Manchester, England, Saturday, Aug. 23, 2025. (AP Photo ...
Pep Guardiolas ManCity kassiert eine weitere Niederlage gegen TottenhamBild: keystone

Tottenham düpiert ManCity und profitiert von Goalie-Flop – Akanji nicht im Aufgebot

23.08.2025, 15:4123.08.2025, 15:41
Premier League

Manchester City – Tottenham 0:2

Manchester City verliert das Topspiel gegen Tottenham Hotspur. Das Team von Trainer Pep Guardiola muss sich vor heimischem Publikum 0:2 geschlagen geben.

Brennan Johnson und João Palhinha erzielten die beiden Tore noch vor der Pause. Letzterer profitierte auch von einem katastrophalen Fehlpass von Manchester-Goalie James Trafford, der seinen Lapsus nicht mehr gutmachen konnte. Die Cityzens versuchten in der zweiten Halbzeit mit den Einwechslungen von Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden und Rodri den Turnaround zu schaffen, blieben aber erfolglos.

Manuel Akanji stand beim Heimteam nicht im Aufgebot. Der Schweizer Verteidiger wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Galatasaray in Verbindung gebracht.

Manchester City - Tottenham 0:2 (0:2)
Tore: 35. Johnson 0:1. 45. Palhinha 0:2.
Bemerkungen: Manchester City ohne Akanji (nicht im Aufgebot). (abu/sda)

