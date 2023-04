Keine Chance für Yann Sommer: Lucas Höler verwandelt den entscheidenden Penalty in der Nachspielzeit. Bild: keystone

Freiburg schockt Bayern im Cup in letzter Sekunde – Chelsea und Liverpool bleiben torlos

DFB-Pokal

Bayern – Freiburg 1:2

Der FC Bayern München ist aus dem deutschen Cup ausgeschieden. Das Team von Thomas Tuchel, das am Wochenende noch die Führung in der Bundesliga zurückerobert hatte, unterlag dem SC Freiburg 1:2. Dabei brachte Dayot Upamecano die Münchner noch in Führung, doch diese hatte nicht lange Bestand. Bereits in der 27. Minute erzielte Nicolas Höfler den Ausgleich.

In der Folge drückten die Bayern zwar zeitweise, doch das Team von Christian Streich hielt allen Angriffen stand und kam in der Nachspielzeit tatsächlich noch zu einer Chance. Jamal Musiala wehrte den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand ab und der Schiedsrichter entschied sofort auf Penalty. Lucas Höler liess Bayern-Goalie Yann Sommer mit seinem Schuss unter die Latte keine Chance.

Höler sorgt mit einem perfekt geschossenen Penalty für die Entscheidung. Video: streamja

Bayern München - SC Freiburg 1:2 (1:1).

Tore: 19. Upamecano 1:0. 27. Höfler 1:1. 95. Höler (Penalty) 1:2.

Bemerkungen: Bayern München mit Sommer.

Frankfurt – Union 2:0

Besser lief es für den zweiten Schweizer im Cup-Viertelfinal. Djibril Sow steht mit Eintracht Frankfurt ebenfalls im Halbfinal. Der Schweizer setzte sich gegen das Team von Trainer Urs Fischer 2:0 durch. Die Tore erzielte beide Randal Kolo Muani.

Der Franzose traf zwischen der 11. und 13. Minute doppelt. Beim 1:0 profitierte der 24-Jährige von der perfekten Vorlage von Mario Götze mit dem Absatz, beim 2:0 überlobte er Berlins zu weit aus dem Tor gerückten Ersatzkeeper Lennart Grill. Für den zuletzt aus dem Tritt geratenen Cupsieger von 2018 war es wettbewerbsübergreifend der erste Sieg seit dem 18. Februar.

Kolo Muani trifft zum zweiten Mal innert zwei Minuten. Video: streamja

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2:0 (2:0).

Tore: 11. Kolo Muani 1:0. 13. Kolo Muani 2:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Premier League

Chelsea – Liverpool 0:0

Auch im ersten Spiel nach der Entlassung von Graham Potter bleibt Chelseas Offensive erfolglos. Gegen das ebenfalls kriselnde Liverpool kommen die «Blues» nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Dabei waren die Gastgeber das bessere Team und kamen zu mehr Chancen als die «Reds». Zweimal bezwangen sie Liverpool-Keeper Alisson, aber beim Tor von Reece James wurde eine Abseitsstellung erkannt, Kai Havertz' Treffer ging ein Handspiel zuvor.

So bleibt es bei einem Punkt für beide Teams, was weder Chelsea noch Liverpool wirklich voranbringt.

Weder Liverpools Roberto Firmino (l.) noch Chelseas Joao Felix konnten für die Entscheidung sorgen. Bild: www.imago-images.de

Chelsea - Liverpool 0:0.

Bemerkung: Chelsea ohne Zakaria (nicht im Aufgebot).

Leeds – Nottingham 2:1

Remo Freuler bleibt mit Nottingham Forest zum achten Mal in Folge ohne Sieg. Mit der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Leeds rutscht Nottingham auf den 17. Platz ab und ist punktgleich mit Bournemouth, das sich auf dem ersten Abstiegsplatz befindet. Orel Mangala hatte Nottingham zwar noch in Führung gebracht, doch Jack Harrison und Luis Sinisterra sorgten noch vor der Pause für die Wende.

Leeds - Nottingham 2:1 (2:1).

Tore: 12. Mangala 0:1. 20. Harrison 1:1. 45. Sinisterra 2:1.

Bemerkungen: Nottingham mit Freuler (bis 64.).

Der entscheidende Treffer von Sinisterra. Video: streamja

Coppa Italia

Juventus – Inter 1:1

Spielbericht folgt.

Juventus – Inter 1:1 (0:0).

Tore: 83. Cuadrado 1:0. 95. Lukaku (Penalty) 1:1.