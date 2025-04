Superstar Mohamed Salah traf auch gegen Tottenham. Bild: keystone

Jetzt kann Liverpool richtig feiern – die Reds sind zum 20. Mal englischer Meister

Dank des 5:1-Erfolgs gegen Tottenham Hotspur ist der FC Liverpool definitiv englischer Meister. Mit dem 20. Titel ziehen die Reds mit Manchester United gleich.

Niklas Helbling

In der Saison 2019/20 beendete der FC Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp die lange Durststrecke mit dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Nur konnten die Reds den Erfolg aufgrund der Coronapandemie nicht gebührend mit ihren Fans feiern. Nun können das Team und die Anhängerinnen und Anhänger dies nachholen.

Dank des 5:1-Erfolgs über Tottenham Hotspur ist Liverpool vier Runden vor Schluss nämlich zum 20. Mal englischer Meister, womit es mit Rekordmeister Manchester United gleichzieht. Liverpool ist ein mehr als verdienter Meister, dominierte das Team von Klopp-Nachfolger Arne Slot doch über die gesamte Saison und musste sich bisher nur zweimal geschlagen geben. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Arsenal beträgt 15 Punkte.

Im Spiel gegen die Spurs unterstrich Liverpool nochmal, weshalb es in dieser Saison kein Vorbeikommen am LFC gab. Dank ihrer Offensivpower liessen sie sich auch vom frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Erst gelang Luis Diaz der Ausgleich, dann sorgte Alexis Mac Allister per Traumtor für die Führung. Cody Gakpo, Mohamed Salah und ein Eigentor von Destiny Udogie sorgten dann für klare Verhältnisse.

Slot entwickelte den Klopp-Fussball weiter

Entscheidend war für den Titelgewinn neben Superstar Mohamed Salah (28 Tore und 18 Assists) vor allem auch der niederländische Trainer. Slot meisterte die schwierige Aufgabe, auf den enorm populären Erfolgscoach Jürgen Klopp zu folgen, hervorragend. Er liess einen ähnlichen Fussball spielen wie sein deutscher Vorgänger, baute aber auch gewisse Aspekte anderer Trainer wie Pep Guardiola, Mikel Arteta oder Marcelo Bielsa ein.

Am auffälligsten war, dass Liverpool nicht mehr ganz so wild spielte, wie es BBC-Kommentator Chris Sutton sagte. Verlangte Klopp von seinem Team stets, Chaos zu stiften, legte Slot etwas stärker Wert auf Kontrolle. Dies zahlte sich aus. Auch deshalb hat Liverpool neben der mit Abstand besten Offensive auch die zweitbeste Defensive. Virgil van Dijk und Co. liessen nur 32 Treffer zu.

Schon vor der Partie gegen Tottenham herrschte rund ums Anfield eine hervorragende Stimmung. Im Wissen, dass ein Punkt zum definitiven Titelgewinn reichen würde, empfingen die Fans ihre Helden lautstark, feierten die Spieler und auch den Trainer. Nach dem Spiel dürften die Feierlichkeiten nur noch ausgelassener sein – schliesslich gibt es noch einiges nachzuholen.