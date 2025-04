Am Sonntagabend kann Napoli an Yann Sommers Inter vorbeiziehen. Bild: www.imago-images.de

Akanji mit ManCity im FA-Cup-Final +++ Sommers Inter patzt im Titelkampf erneut

FA Cup

Nottingham – Manchester City 0:2

Manchester City erreicht im Londoner Wembley zum 13. Mal den englischen Cupfinal. Die Mannschaft von Pep Guardiola setzte sich im zweiten Halbfinal gegen Nottingham Forest mit 2:0 durch. Die Tore erzielten die Verteidiger Rico Lewis und Josko Gvardiol. Manuel Akanji kam für den entthronten Meister nicht zum Einsatz.

Im Final am 17. Mai trifft Manchester City auf Crystal Palace, das sich bereits am Samstag gegen Aston Villa durchgesetzt hat.

Premier League

Liverpool – Tottenham 5:1

Bournemouth – Manchester United 1:1

Seit fünf Spielen wartet Manchester United nunmehr auf einen Sieg in der Premier League. Am Sonntagnachmittag in Bournemouth konnten die Red Devils aber immerhin die dritte Liganiederlage in Serie verhindern. Rasmus Höjlund gelang in der 96. Minute der Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Damit nutzten die Gäste die Überzahl doch noch aus. Bournemouths Evanilson war in der 68. Minute vom Platz geflogen. In der Folge dominierten die Gäste das Geschehen und kamen zu vielen Abschlüssen. Dennoch blieb der Treffer in der 23. Minute von Antoine Semenyo lange der einzige im Spiel.

Dank des Punktgewinns bleibt das Team von Trainer Ruben Amorim in der Tabelle auf Platz 14, der Abstieg droht nicht mehr. Bournemouth verliert im Kampf um den Europacup jedoch etwas an Boden und liegt nur noch auf Platz 10.

Bundesliga

Bremen – St. Pauli 0:0

St. Pauli holt mit dem torlosen Remis in Bremen einen wichtigen Punkt im Bundesliga-Abstiegskampf. Mit sechs Punkten Reserve auf den Barrageplatz sind die Hamburger nach 31 Runden auf gutem Weg zum Klassenerhalt. Die zuvor viermal in Folge siegreichen Bremer verpassten derweil eine gute Gelegenheit, sich den Champions-League-Plätzen weiter anzunähern.

Bochum – Union Berlin 1:1

Im zweiten Sonntagsspiel kam Bochum nur zu einem 1:1 gegen Union Berlin und liegt nun als Schlusslicht vier Punkte hinter dem Barrageplatz, den Heidenheim belegt. Das Team von Dieter Hecking benötigt am nächsten Freitag wohl zwingend einen Sieg im Duell mit Heidenheim. Bei einer Niederlage steht der Abstieg fest.

Serie A

Inter Mailand – AS Roma 0:1

Nach der Niederlage gegen Bologna in der Vorwoche erleidet Inter Mailand im Kampf um den Scudetto den nächsten Rückschlag. Auch gegen die AS Roma unterliegt das Team mit Goalie Yann Sommer 0:1. Den einzigen Treffer erzielte Matias Soulé in der 22. Minute, dem Schweizer Schlussmann war dabei kein Vorwurf zu machen.

Mit dem erneuten Ausrutscher hat Inter den Titel in der Serie A nicht mehr in der eigenen Hand. Zwar ist die SSC Napoli noch punktgleich, doch können die Süditaliener mit einem Sieg am Sonntagabend gegen den FC Turin die alleinige Tabellenführung übernehmen. Bei Punktgleichheit am Saisonende würde die Meisterschaft in einem Finalspiel ausgespielt.

Die von Trainer-Routinier Claudio Ranieri eindrücklich wieder auf Kurs gebrachten Römer dürfen durch den Sieg weiterhin von der Champions League träumen.

Juventus – Monza 2:0

Dazu müssten die Römer aber unter anderem noch an Juventus Turin vorbei. Die alte Dame setzte sich gegen Monza, das bereits als Absteiger feststeht, 2:0 durch. Die Tore erzielten Nicolas Gonzales und Randal Kolo Muani bis zur 33. Minute. Die Gäste konnten nach der Roten Karte gegen Kenan Yildiz auch in Überzahl nicht mehr aufholen.

Venezia – AC Milan 0:2

Die AC Milan feierte dank Toren von Christian Pulisic und Santiago Gimenez einen etwas glücklichen Sieg gegen Abstiegskandidat Venezia. Der Tabellen-18. hatte ähnlich viele Spielanteile, musste sich am Ende aber geschlagen geben und verpasste es so, an Lecce vorbeizuziehen. Für die Rossoneri geniesst die Serie A in den verbleibenden Wochen der Saison nicht mehr höchste Priorität – die AC Milan steht im Final der Coppa Italia, wo noch ein Platz in der Europa League auf dem Spiel steht. Über die Liga dürfte der Europacup nur noch schwerlich erreichbar sein.

