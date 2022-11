Manchester United beendet das Kapitel Cristiano Ronaldo endgültig

«Kamerun ist ein Teil von mir» – Breel Embolo und das brisante Duell gegen die Heimat

Breel Embolo ist in so bestechender Form wie nie. Endlich möchte er in seiner Karriere an seine Grenzen kommen, diese gar überschreiten. Zum Beispiel an seiner zweiten WM. Zum Auftakt geht es gegen sein Herkunftsland Kamerun - wo sein Vater noch immer wohnt.

Acht Jahre mal eben so in einem Satz zusammenzufassen, ist nicht einfach. Aber Breel Embolo hat es geschafft. In einem Satz. Er sagt über seine ersten acht Karrierejahre ganz schlicht: «Ich bin nie an meine Grenzen gekommen.»