Manchester United will angeblich Cristiano Ronaldos Vertrag auflösen

Dieses Interview könnte Ronaldo nun zum Verhängnis werden. Dies liegt daran, dass alle Spieler der englischen Liga mit der Unterzeichnung eines Premier-League-Arbeitsvertrags eine Vereinbarung mit ihren Vereinen eingehen. Gemäss dieser Vereinbarung sind die Spieler verpflichtet, «alle rechtmässigen Anweisungen eines bevollmächtigten Funktionärs des Clubs zu befolgen und nach diesen zu handeln». Es ist ihnen nicht erlaubt, «etwas zu schreiben oder zu sagen, was den Club in Verruf bringt oder dem Verein Schaden zufügen könnte». (mom)

Deutscher Comedian Oliver Kalkofe bringt das Problem mit dieser WM genau auf den Punkt 👊

In wenigen Tagen beginnt die Fussballweltmeisterschaft in Katar. Für den deutschen Comedian Oliver Kalkofe ein Unding. An einer Veranstaltung in Berlin spricht der 57-Jährige gegenüber TIKonline.de Klartext: «Mein Verachtungsspeicher ist aufgebraucht! Ich bin unfassbar enttäuscht und weiss gar nicht, wie sehr ich die FIFA noch verachten soll». (nfr)