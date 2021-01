Sport

Fussball

Bundesliga So will Hansi Flick die Krise bei Bayern München meistern



Trainer Flick erklärt in drei Punkten, was bei den Bayern momentan schief läuft

2:3-Niederlage in Gladbach, Pokal-Aus bei Zweitligist Holstein Kiel und seit zehn Spielen immer mindestens ein Gegentor: Das Jahr 2021 hätte für Bayern München besser starten können. «Wir müssen schleunigst im neuen Jahr ankommen», twitterte Vorstandsmitglied Oliver Kahn am Donnerstag.

Enttäuschender Abend in Kiel! Vor gut 20 Jahren schieden wir ebenfalls in der 2. Runde @DFB_Pokal aus. Ein halbes Jahr später haben wir die @ChampionsLeague geholt. Jetzt müssen wir schleunigst im neuen Jahr ankommen! @FCBayern #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/ltM0m0JFa2 — Oliver Kahn (@OliverKahn) January 14, 2021

Mitten in der Krise müssen die Münchner nun am Sonntag gegen den formstarken SC Freiburg antreten, der seit sieben Bundesligaspielen ohne Niederlage ist. Hansi Flick macht in drei Punkten klar, was sich ändern muss. Doch an der Ausrichtung seiner Mannschaft will er nichts ändern.

Die Mentalität

Der Erfolgscoach gibt auf der Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel zu, dass aktuell den Spielern die mentale Frische fehlt. «Ich habe früher mit einem Einbruch gerechnet. Zum Jahresende haben wir uns mit einer wahnsinnigen Mentalität gerettet.» Kurz vor Weihnachten eroberten die Bayern durch ein Tor von Robert Lewandowski in der 93. Minute in Leverkusen die Tabellenführung, doch schon damals war das Spiel der Münchner sehr stockend.

Der Sieg wurde durch individuelle Fehler des Gegners begünstigt. Flick gibt sich aber optimistisch: «Eine Spitzenmannschaft zeichnet sich nicht nur aus, wenn es gut läuft. Sondern dadurch, dass sie auch schnell wieder in die Spur findet, wenn es nicht läuft.» Es sei nun das grosse Ziel, dass «jeder wieder 100 Prozent Leistung abruft».

Die Kommunikation

Jetzt, da die Stadien in der Bundesliga leer sind, hört man jedes einzelne Wort der Spieler und Trainer. Im vergangenen halben Jahr war bei den Bayern-Spielen ständig Thomas Müller zu hören, der seine Mitspieler permanent lautstark coachte und anfeuerte. Doch seit einigen Wochen ist es bei Spielen der Münchner erstaunlich ruhig geworden. Häufig ist nur Hansi Flick am Spielfeldrand zu hören. Beim Pokal-Aus in Kiel machte Abwehrspieler Niklas Süle Torhüter Manuel Neuer einmal laut klar: «Sprich mit mir!» Auch Flick ist das bereits aufgefallen:

«Das laute Coaching der Spieler untereinander war immer gut. Ich habe auch den Eindruck, dass nicht mehr so viel geredet wird, aber da müssen wir wieder hinkommen.»

Das sagt Flick zum SC Freiburg: 🗣️ #Flick zum Gegner: "Sie sind die formstärkste Mannschaft aktuell. Es kommt auf uns an, wie wir in der Defensive agieren. Wir müssen die Enttäuschung ablegen und nach vorne schauen. Die gesamte Mannschaft ist in der Defensive gefordert." #FCBSCF #packmas pic.twitter.com/g4NgLmIZr0 — FC Bayern München (@FCBayern) January 15, 2021

Das Abwehrverhalten

Es ist das bestimmende Thema rund um die Bayern in den vergangenen Wochen. Bei zehn Spielen in Folge mit mindestens einem Gegentor ist das aber auch nicht verwunderlich. «Die ganze Mannschaft ist defensiv gefordert, nicht nur die letzten Vier», sagte Hansi Flick und beschwor damit erneut den Teamgeist.

🎙️ Hansi #Flick über Prioritäten im Spiel: "Es hängt alles zusammen. Einerseits wenn wir den Druck auf den Ball geben, aber auch wie wir das Zentrum dicht machen. Wir haben heute eine lange Sitzung gehabt und über die Dinge gesprochen. Ich denke, dass es allen klar ist." #FCBSCF pic.twitter.com/GodEXRp1dO — FC Bayern München (@FCBayern) January 15, 2021

An seiner Taktik, bei der die letzte Verteidigungslinie häufig auf Höhe der Mittellinie steht, will er aber nicht rütteln. «Es ist zweitrangig, ob ich an der Mittellinie oder zehn Meter dahinter stehe. Ich muss den Laufweg meines Gegenspielers mitgehen.» Viel mehr ist für ihn entscheidend, dass seine Spieler Druck auf den ballführenden Gegner bekommen, doch gleichzeitig ihren direkten Kontrahenten nicht aus den Augen verlieren. «Da ist der Blick zu sehr auf dem Ball, aber ich muss auch gucken, was um mich herum ist», erklärt er. (lgr/pre)

