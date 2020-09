Sport

Fussball

Nations League: Spanien mit spätem Ausgleich gegen Deutschland



Nations League A4: Ukraine – Schweiz 2:1 (1:1)

A4: Deutschland – Spanien 1:1 (0:0) B4: Bulgarien – Irland 1:1 (0:0)

B4: Finnland – Wales 0:1 (0:0) B3: Russland – Serbien 3: 1 (0:0)

B3: Türkei – Ungarn 0:1 (0:0) C3: Moldawien – Kosovo 1:1 (1:0)

C3: Slowenien – Griechenland 0:0

D1: Lettland – Andorra 0:0

D1: Färöer – Gibraltar 3:2 (1:1)

Bild: keystone

Spanien mit Last-Second-Ausgleich in Deutschland – Färöer siegen dank Traumfreistoss

Deutschland steigt aus der höchsten Liga der Nations League ab. Nach dem 2:0-Sieg der Niederlande gegen Weltmeister Frankreich ist klar, dass die DFB-Auswahl bei der nächsten Austragung nur noch in der Liga B antreten darf.

Deutschland – Spanien 1:1

Deutschlands Nationalcoach Jogi Löw hatten sich im Vorfeld des Nations-League-Duells mit Spanien klar geäussert: Die Partie sei der Startschuss in Richtung Europameisterschaft im kommenden Jahr. Ähnliches liess Löws spanischer Amtskollege Luis Enrique verlauten. Den markigen Worten ihrer Trainer wussten die Akteure auf dem Platz erst nach einiger Anlaufzeit Folge zu leisten.

Mit dem 1:0 durch Timo Werner in der 51. Minute nahm das Spiel in der zweiten Halbzeit aber doch noch Fahrt auf. Spanien kam dank einem Tor in letzter Sekunde noch zu einem verdienten Punktgewinn.

Deutschland - Spanien 1:1 (0:0)

Stuttgart. - SR Orsato (ITA)

Tore: 51. Werner 1:0. 96. Gaya 1:1.

Deutschland: Trapp; Kehrer, Süle, Can, Gosens; Rüdiger; Kroos; Draxler, Gündogan (74. Serdar), Sané (63. Ginter); Werner (91. Koch).

Spanien: De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gaya; Ruiz (80. Oscar), Busquets (57. Merino), Thiago; Navas (46. Fati), Rodrigo, Ferran Torres.

Bemerkungen: Deutschland u.a. ohne Neuer, Kimmich, Gnabry, Goretzka und Klostermann (alle nicht im Aufgebot). Spanien u.a. ohne Bernat, Alcacer, Morata und Niguez (alle nicht im Aufgebot).

Die Tabelle:

Färöer – Malta 3:2

In der Liga D feierten die Färöer Inseln einen ihrer äusserst seltenen Länderspielsiege – und zwar äusserst spektakulär! Gegen Malta lagen die Färinger bis zur 87. Minute noch mit 1:2 zurück. Dann traf Andreas Olsen zum Ausgleich und wenig später doppelte Brandur Olsen mit einem herrlichen Freistoss nach.

Färöer - Malta 3:2 (1:1)

Torshavn. - SR Farkas (HUN).

Tore: 25. K. Olsen 1:0. 37. Degabriele 1:1. 73. Agius 1:2. 87. A. Olsen 2:2. 90. B.Olsen 3:2. (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Österreicher mit Supernamen David Blaine stiegt mit einem Bündel Heliumballons in den Himmel Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter