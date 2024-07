Christian Witzig feiert seinen Treffer zum 4:0. Bild: keystone

Überlegenes St.Gallen stürzt YB in die Krise – FCZ schlägt Winterthur

Der Fehlstart der Young Boys in die neue Saison setzt sich am Sonntag fort. Der Meister kassiert in St.Gallen mit 0:4 die dritte Niederlage in Folge. Servette und Zürich bleiben ohne Punktverluste.

St.Gallen – YB 4:0

Die Horrorwoche der Young Boys endete mit einem Debakel beim FC St.Gallen. Der Meister liegt nach drei Spielen mit 0 Punkten und 2:9 Toren am Tabellenende.

Chadrac Akolo und Willem Geubbels in der Startphase der ersten Halbzeit sowie Felix Mambimbi und Christian Witzig in den ersten zehn Minuten nach der Pause sorgten für die deutliche Differenz zwischen den starken Ostschweizern und den schwachen Bernern.

Da feiern auch die Ostschweizer Olympia-Starter: Die Leichtathleten Dominic Lobalu (links) und Simon Ehammer. Bild: keystone

St.Gallen - Young Boys 4:0 (2:0)

18'720 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 9. Akolo (Witzig) 1:0. 18. Geubbels (Akolo) 2:0. 51. Mambimbi (Geubbels) 3:0. 55. Witzig (Geubbels) 4:0.

St.Gallen: Zigi; Schmidt (58. Faber), Diaby, Vallci, Okoroji; Quintillà; Görtler (58. Konietzke), Toma, Witzig (57. Ruiz); Geubbels (64. Cisse), Akolo (36. Mambimbi).

Young Boys: von Ballmoos; Blum (58. Athekame), Zoukrou, Lauper, Persson (46. Hadjam); Males, Niasse (46. Chaiwa), Ugrinic, Monteiro (76. Colley); Elia (58. Imeri), Itten.

Bemerkungen: Verwarnungen: 81. Males.

Zürich – Winterthur 4:2

Bei zwei Siegen steht der FC Zürich, der daheim den FC Winterthur mit 4:2 schlug. Matteo Di Giusto konnte den FCW mit seinen Toren zum 1:1 und 2:2 zweimal zurück in den Match bringen. Ein Penalty von Antonio Marchesano (59.) und ein Treffer von Juan Perea in der Nachspielzeit sicherten dem FCZ mit 4:2 die drei Punkte.

FCZ-Goalie Yanick Brecher wurde vor dem Spiel für seine Treue geehrt. Bild: keystone

Zürich - Winterthur 4:2 (2:1)

SR Cibelli. - Tore: 13. B. Krasniqi 1:0. 30. Di Giusto 1:1. 32. Katic 2:1. 51. Di Giusto (Rohner) 2:2. 59. Marchesano (Penalty) 3:2. 95. Perea (B. Krasniqi) 4:2.

Zürich: Brecher; Gómez (74. Kamberi), Katic, Kryeziu, Wallner; Marchesano (74. Afriyie), Conde, B. Krasniqi; Oko-Flex (46. Okita), Goure (46. Perea), Chouiar (60. Mathew).

Winterthur: Kuster; Sidler (89. Baroan), Lekaj, Arnold, Diaby; Stillhart (66. Schneider), Zuffi; Rohner (76. A. Krasniqi), Di Giusto, Fofana (46. Chiappetta); Turkes (65. Gomis).

Bemerkungen: 82. Gelb-Rote Karte gegen Arnold. Verwarnungen: 26. Oko-Flex, 57. Arnold, 86. Okita.

Servette – Yverdon 3:2

Im dritten Spiel unter Trainer Thomas Häberli machte sich Servette das Leben selber etwas schwer. Sehr sicher dominierten die Grenat die ersten Minuten gegen Yverdon und führten schon nach der Hälfte der ersten Halbzeit durch Dereck Kutesa (12.) und einem Eigengoal ihres ehemaligen Captains Anthony Sauthier (22.) scheinbar vorentscheidend mit 2:0.

Die Grenats jubeln nach Sauthiers 2:0. Bild: keystone

Dann schlich sich etwas der Schlendrian ein im Spiel des so erfolgreich in diese Saison gestarteten Cupsiegers. Vorne blieben gute Chancen ungenutzt, und im Kampf gegen den Ball leisteten sich die Verteidiger Keigo Tsunemoto und Steve Rouiller vor der Pause folgenschwere Fehler. Tsunemoto verursachte mit einer ungeschickten Intervention den Penalty, den Boris Cespedes zum 1:2 verwertete, und Rouiller holte sich für ein Foul die Rote Karte ab.

Auf die Verteilung der Punkte hatte das Zwischentief der Genfer keinen Einfluss, weil 29 Sekunden nach der Pause Miroslav Stevanovic den Zweitore-Vorsprung wiederherstellte und damit der zweite Treffer von Yverdon durch William Le Pogam in der 63. Minute ohne Folgen blieb.

Servette - Yverdon 3:2 (2:1)

5436 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 12. Kutesa (Guillemenot) 1:0. 22. Sauthier (Eigentor) 2:0. 34. Cespedes (Penalty) 2:1. 46. Stevanovic (Cognat) 3:1. 63. Le Pogam (Mauro Rodrigues) 3:2.

Servette: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou (36. Magnin); Cognat (74. Crivelli), Ondoua; Stevanovic, Antunes (62. Douline), Kutesa (62. von Moos); Guillemenot (46. Baron).

Yverdon: Bernardoni; Sauthier (57. Gnakpa), Christian Marques, Kamenovic; Loucif (57. Hautier), Kacuri, Cespedes, Le Pogam; Komano (92. Vidakovic), Mahious (57. Sylla), Mauro Rodrigues (83. Kone).

Bemerkungen: 45. Rote Karte gegen Rouiller (grobes Foul). Verwarnungen: 65. Mauro Rodrigues, 80. von Moos, 87. Christian Marques, 89. Kone.



Die Tabelle

