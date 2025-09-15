Alisha Lehmann feiert als Fischerin vom Comersee. Bild: www.imago-images.de

Lehmann schiesst Como zum Sieg – Beney spielt bei ManCity erstmals von Beginn an

So lief es den Schweizer Fussball-Nationalspielerinnen am Wochenende in ihren ausländischen Klubs.

Mehr «Sport»

Italien

Alisha Lehmann wechselte im Sommer von Juventus Turin nach Como und glänzte an diesem Wochenende im Serie A Women's Cup. Die 26-jährige Bernerin stand im Duell gegen Inter über die volle Distanz auf dem Platz und schoss in der 78. Minute den einzigen Treffer der Partie. Es war Lehmanns erstes Tor im Dress von Como – und gleich ein entscheidendes.

«Ich freue mich sehr über mein erstes Tor für Como, aber vor allem über den Sieg, der dank der harten Arbeit des gesamten Teams zustande gekommen ist», sagte Lehmann. «Wir haben um jeden Ball gekämpft und sollten alle stolz sein, nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch auf die Leistung.»

Mit Alayah Pilgrim überzeugte eine zweite Schweizerin in Italien. Die 22-Jährige wurde bei der AS Roma nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselt und sorgte mit ihrem Treffer zum 3:0 (87.) für den Schlusspunkt im Duell gegen Sassuolo Calcio.

England

Im zweiten Spiel für Manchester City durfte Iman Beney erstmals von Beginn an ran. Beim 2:1-Erfolg gegen Brighton & Hove Albion stand die 19-Jährige gut eine Stunde auf dem Platz, nachdem sie in der Vorwoche erst für die Schlussminuten eingewechselt worden war.

Iman Beney gegen Brighton. Bild: www.imago-images.de

Deutschland

Viele Schweizer Spielerinnen, die an diesem Wochenende in der Bundesliga aufliefen, erlebten einen Spieltag zum Vergessen. Eintracht Frankfurt mit dem Schweizer Trio Géraldine Reuteler, Nadine Riesen und Noemi Ivelj unterlag 0:3 bei Hoffenheim.

Elvira Herzog musste als Torhüterin von RB Leipzig gegen Bayern München drei Mal den Ball aus ihrem Netz fischen. Immerhin eine Schweizerin durfte sich freuen: Svenja Fölmli traf für den SC Freiburg in der 70. Minute zum 1:0 gegen den FC Köln. Es war das einzige Tor der Partie. (ram/sda)