recht sonnig24°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Alisha Lehmann trifft erstmals für Como – es ist gleich das Siegtor

Cm Milano 14/09/25 - serie A Womens Cup / Inter-Como / foto Cristiano Mazzi/Image nella foto: esultanza gol Alisha Lehmann PUBLICATIONxNOTxINxITA
Alisha Lehmann feiert als Fischerin vom Comersee.Bild: www.imago-images.de

Lehmann schiesst Como zum Sieg – Beney spielt bei ManCity erstmals von Beginn an

So lief es den Schweizer Fussball-Nationalspielerinnen am Wochenende in ihren ausländischen Klubs.
15.09.2025, 13:4015.09.2025, 13:40
Mehr «Sport»

Italien

Alisha Lehmann wechselte im Sommer von Juventus Turin nach Como und glänzte an diesem Wochenende im Serie A Women's Cup. Die 26-jährige Bernerin stand im Duell gegen Inter über die volle Distanz auf dem Platz und schoss in der 78. Minute den einzigen Treffer der Partie. Es war Lehmanns erstes Tor im Dress von Como – und gleich ein entscheidendes.

«Ich freue mich sehr über mein erstes Tor für Como, aber vor allem über den Sieg, der dank der harten Arbeit des gesamten Teams zustande gekommen ist», sagte Lehmann. «Wir haben um jeden Ball gekämpft und sollten alle stolz sein, nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch auf die Leistung.»

Mit Alayah Pilgrim überzeugte eine zweite Schweizerin in Italien. Die 22-Jährige wurde bei der AS Roma nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselt und sorgte mit ihrem Treffer zum 3:0 (87.) für den Schlusspunkt im Duell gegen Sassuolo Calcio.

England

Im zweiten Spiel für Manchester City durfte Iman Beney erstmals von Beginn an ran. Beim 2:1-Erfolg gegen Brighton & Hove Albion stand die 19-Jährige gut eine Stunde auf dem Platz, nachdem sie in der Vorwoche erst für die Schlussminuten eingewechselt worden war.

Manchester City v Brighton &amp; Hove Albion - Women s Super League Manchester City s Iman Beney getting past Brighton &amp; Hove Albion s Marisa Olislagers - 12.09.2025 Women s Super League Mancheste ...
Iman Beney gegen Brighton.Bild: www.imago-images.de

Deutschland

Viele Schweizer Spielerinnen, die an diesem Wochenende in der Bundesliga aufliefen, erlebten einen Spieltag zum Vergessen. Eintracht Frankfurt mit dem Schweizer Trio Géraldine Reuteler, Nadine Riesen und Noemi Ivelj unterlag 0:3 bei Hoffenheim.

Elvira Herzog musste als Torhüterin von RB Leipzig gegen Bayern München drei Mal den Ball aus ihrem Netz fischen. Immerhin eine Schweizerin durfte sich freuen: Svenja Fölmli traf für den SC Freiburg in der 70. Minute zum 1:0 gegen den FC Köln. Es war das einzige Tor der Partie. (ram/sda)

Schweiz

Meister YB gegen Servette chancenlos – Schlusslicht Thun verliert in Basel
Rappi sorgt für grosse Überraschung +++ GC bleibt makellos
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fliegen ist schöner: Spektakuläre Bilder vom Stabhochsprung
1 / 13
Fliegen ist schöner: Spektakuläre Bilder vom Stabhochsprung

Kitty Friele Faye (Norwegen).
quelle: keystone / pawel kopczynski
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Angst vor dem Erbrechen - Sarah erzählt von ihrer Emetophobie
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Tatverdächtiger kooperiert nicht +++ Kreml: Tod von Kirk ist Folge von Polarisierung
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
2
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
3
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
4
Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen
5
«Kämpft oder sterbt»: Elon Musk befeuert rechte Riesendemo in London
Meistgeteilt
1
Würfel, Kraftwerke, Kanäle – 7 Mega-Bauwerke, an denen 2025 gearbeitet wird
2
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
3
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
4
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
5
Chiefs verlieren Super-Bowl-Revanche +++ 17-Jährige gewinnt WTA-500-Turnier
Basel und Shaqiri zu stark: Thun verliert zum ersten Mal ++ Tsawa schiesst Zürich zum Sieg
Der FC Thun kassiert in der 6. Super-League-Runde die erste Saisonniederlage. Der Aufsteiger verliert daheim gegen den FC Basel mit 1:3. Zürich schlägt Servette im Letzigrund 2:1.
Der FC Basel stoppt dank dem einmal mehr entscheidenden Xherdan Shaqiri die Erfolgsserie des FC Thun. Der Aufsteiger verliert in seinem ausverkauften Stadion 1:3.
Zur Story